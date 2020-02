Der beste Verteidiger von Kanada-West

Maxi Eisele, früher Spieler beim Basketball-Zweitligisten Ehingen Urspring, ist zum besten Verteidiger des Jahres von Kanada-West ernannt worden. Dies gab das Team Ehingen Urspring am Freitag auf seiner Facebookseite bekannt. Der 23-jährige Ulmer war im JBBL-Alter nach Urspring gewechselt, ging dort bis zum Abitur zur Schule, spielte für den Bundesliga-Nachwuchs und später auch für die Profi-Mannschaft von Ehingen Urspring. Eisele war einer der Publikumslieblinge in Ehingen und nach Worten von Teammanager und Akademieleiter Nico Drmota vor allem aufgrund seiner Arbeitseinstellung sehr geschätzt. Im Sommer 2016, nach der gewonnenen Meisterschaft in der ProB und der Rückkehr in die ProA, wechselte Maxi Eisele nach Kanada an die University of Calgary, studiert seither Medizin und spielt Basketball bei den Dinos, der Mannschaft der Universität von Calgary. Der junge Guard, der auch in Calgary das Trikot mit der Nummer 7 trägt, fasste in Nordamerika schnell Fuß und feierte Erfolge. 2018 wurde er mit Calgary kanadischer Meister, nun erhielt er als bester Verteidiger des Jahres von Kanada-West eine wertvolle persönliche Auszeichnung. „In ihrer Conference erlaubten die Dinos die wenigstens Punkte (70,8) und die Gegner trafen nur 38 Prozent aus dem Feld“, schreibt das Team Ehingen Urspring. Einen großen Anteil daran hat Maxi Eisele, der in der Regel gegen den besten Flügelspieler der gegnerischen Mannschaft verteidigt. (aw)