Als Weihnachtsgeschenk an die Eltern verzauberten die Kinder der Grundschule Kirchen am 20. Dezember mit einem Weihnachtsmusical unter dem Motto „Der andere Stern“. Um 10 Uhr begrüßte Schulleiterin Ines Bergler die Vorschulkinder des Kindergarten St. Martinus, die Eltern und Verwandten. Mit einem Dank an alle Beteiligten und guten Wünschen für die kommenden Feiertage und das kommende Jahr übergab Frau Bergler die Bühne an die Kinder. Diese spielten das Stück „Der andere Stern“ von Egon Ziesmann mit viel Spaß und Freude, was vor allem in den gesungenen Liedern besonders zu sehen und zu fühlen war. Anschließend wurden alle Gäste mit Punsch und Lebkuchen vom Elternbeirat verköstigt. Nach dem gemütlichen Beisammensein wurden die Kinder in die Ferien verabschiedet.