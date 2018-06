Der alte Herr und die Steeples

Die Steeples haben am Dienstagabend gegen Nürnberg eine grandiose Saison beendet. Ein emotionaler Höhepunkt dabei war, als Headcoach Ralph Junge nach der Partie das Mikrofon ergriff und seine Spieler verabschiedete.

Es sind die Gänsehautmomente, die auch abseits eines Basketballspiels unter die Haut gehen. So ein Moment haben die Fans in der Längenfeldhalle erlebt, als Steeples-Kapitän Virgil Matthews von seinem Trainer aufgerufen wurde. „Tja, unseren alten Herr Virgil Matthews haben wir schon oft verabschiedet – und er kam wieder. Nun haben wir ihm ein Angebot für zwei weitere Jahre in Ehingen gemacht und ich bin mir sicher, dass er wieder kommen wird“, sagte Ralph Junge. Matthews schnappte sich danach das Mikrofon seines Trainers und sagte auf Deutsch. „Ich werde noch ein paar Tage überlegen.“ Diese Worte sprach der US-Amerikaner aber so aus, dass sich nicht nur Ralph Junge, sondern die ganze Halle sicher war, dass der Kapitän auch in der kommenden Saison wieder das Trikot von Erdgas Ehingen/Urspringschule tragen wird. Die Chancen, dass Carlton Guyton und Stephan Haukohl ebenfalls Steeples bleiben werden, seien laut Junge sehr hoch. Ob Stacy Wilson, Taylor Rohde und Tim Unterluggauer in der kommenden Saison in der Längenfeldhalle auf Korbjagd gehen werden, musste der Trainer noch offen lassen.

Ein dickes Lob für die Steeples gab es am Dienstagabend auch von Nürnbergs Headcoach Benjamin Travnizek, der alles andere als entspannt während des Spiels an der Seitenlinie auf und ab rannte. „Die Steeples haben gegen uns eine unglaubliche Serie gespielt. Die vielen deutschen Jugendspieler haben es uns sehr schwer gemacht, Ehingen war ein ganz schönes Stück Arbeit für uns“, erklärte Benjamin Travnizek den Fans.

Für ihn war der Schlüssel zum Erfolg im alles entscheidenden fünften Spiel der gute Start der Nürnberger, die das erste Viertel mit 29:18 für sich entschieden haben.

Für Ehingen ist die Saison nun also vorbei, für Ralph Junge aber noch lange nicht. Er wird in den kommenden Tagen mit den Jugendteams aus Urspring auf Reisen gehen.