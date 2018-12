Der Alte überlistet wieder einmal alle

Lachen kann negative Auswirkungen auf Körperfunktionen haben. Diesbezüglich anfällige Personen sollten den Besuch der Theateraufführungen im Frankenhofener Musikerheim tunlichst vermeiden. Allen anderen sei der dreiaktige Schwank „Opa, es reicht“ wärmstens empfohlen.

Höchstens halbtot gelacht hat sich das Publikum bei der Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag, als das spannende Geschehen zunehmend an Fahrt aufnahm. Geschrieben hat das Stück Bernd Gombold, Bürgermeister der Gemeinde Inzigkofen im Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen. Als Theaterautor ist er allerdings bekannter denn als Kommunalpolitiker. Schon mit etlichen seiner urkomischen Schwänke hat die Theatergruppe Frankenhofen das Publikum belustigt. „Opa, es reicht“ ist eine besonders erfolgreiche Komödie. Es gibt sie auch in holländischer, plattdeutscher und schweizerdeutscher Fassung. In Frankenhofen wird das Familiendrama selbstverständlich auf Schwäbisch inszeniert.

Die Handlung spielt auf einem Bauernhof im Freien zwischen dem Wohnhaus der Familie Schnäbele auf der rechten und dem Altenteil von Opa Karl und Oma Lene auf der linken Seite. Daran angebaut birgt der Holzschopf sein Geheimnis. Viel von der vertrackten Handlung hier vorwegzunehmen wäre sicher nicht im Sinn der Besucher der vier noch anstehenden Aufführungen. Nur so viel sei verraten: „A Kend voma verheirateta Italiener mit vier Kender ond au no evangelisch“ ist so ziemlich das Äußerste, was die Tochter einer gestandenen Bäuerin von der Alb ihrer auf Sitte, Moral und Anstand bedachten Mutter Magda antun kann. Als solche agiert Bettina Rudolf, die Leiterin der Truppe. „Mutti, mein Hintern“, entfährt es dem unfreiwilligen Hausgast, dem sie die Mistgabel ins Heck rammt. Mit im spaßigen Spiel sind Klaus Schnitzer, Andrea Ströbele, Stefan Scheible, Patricia Pantel, Jonas Ströbele, Alois Scheible, Matthias Fundel undVerena Bohner.