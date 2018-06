Der allerletzte Strohhalm für die TSG

Noch hat Fußball-Landesligist TSG Ehingen die Möglichkeit, am Samstag im Spiel beim Tabellenzweiten TSV Berg den Klassenerhalt zu schaffen. Bei einer günstigen Konstellation würde der TSG sogar ein Punkt reichen. Die Hoffnung in der Mannschaft und bei den Verantwortlichen ist auf jeden Fall da. Zudem ist Ehingens Fußball-Chef Michael Schleicher mit der Kaderplanung weit fortgeschritten.

Die Hoffnung stirbt zuletzt – so abgedroschen das klingen mag, so wahr ist dieser Spruch aber. Das weiß auch Michael Schleicher ganz genau. „Wenn wir die Tabelle anschauen, dann haben wir die vermeintlich schlechteste Ausgangslage. Das liegt auch daran, dass wir mit Berg den mutmaßlich stärksten Gegner haben. Wenn wir verlieren, sind wir abgestiegen. Wir brauchen mindestens einen Punkt, um hoffen zu können“, sagt Schleicher. Die direkten Ehinger Konkurrenten um den Klassenerhalt, Mietingen, Weingarten und Balingen II, haben ebenfalls 34 Punkte auf dem Konto, allerdings wird das Team aus Weingarten nicht mehr ins Geschehen eingreifen können, weil es am letzten Spieltag spielfrei hat.

Mietingen hingegen muss zum FV Ravensburg II. Eine Aufgabe, die beim Tabellensiebten ebenfalls nicht einfach werden wird. Die Balinger bekommen es mit dem FV Altheim zu tun. Der 13. Tabellenplatz bedeutet bei vier direkten Absteigern die Relegation. Dort sitzt momentan der SV Weingarten. Dass Ehingens Gegner Berg auch im letzten Saisonspiel unter Druck steht, macht einen Blick auf den Spielplan deutlich. Bergs Konkurrent um den Relegationsplatz zur Verbandsliga, der FV Rot-Weiß Weiler, sitzt Berg (65 Punkte) mit 63 Punkten im Nacken und tritt am Samstag beim Schlusslicht und sicheren Absteiger TSV Eschach an. „Ich bin am Montag im Training gewesen. Die Stimmung in der Mannschaft ist weiterhin gut. Zwar war die Stimmung am Samstag nach der Niederlage gegen Oberzell gedrückt, doch die gute Kameradschaft in unserer Mannschaft kann auch am Samstag der Schlüssel zum Erfolg werden“, sagt Schleicher, der in Sachen Kaderplanung ebenfalls schon Fortschritte machen konnte. „Yannick Lehner geht zurück nach Kirchen, noch offen ist die Zukunft von Jan Hadamitzky, Raphael Ulrich und Narciso Filho“, sagt Schleicher. „Alle anderen haben für die kommende Saison zugesagt – und dabei ist es egal, in welcher Liga wir spielen“, so Schleicher. Narciso Filho habe Angebote aus der Verbandsliga auf dem Tisch liegen. „Wir wollen natürlich versuchen, ihn zu halten“, sagt Schleicher, was auch für die anderen beiden Wackelkandidaten gelte.

Für die Mannschaft gilt es nun, sich voll und ganz auf das alles entscheidende Spiel am Samstag um 15.30 Uhr in Berg zu konzentrieren. „Wir werden am Freitagabend vor dem Spiel noch gemeinsam Essen gehen, damit wir quasi in den Relegationsmodus der vergangenen Saison kommen“, erklärt Schleicher und hofft darauf auf einen positiven Effekt.