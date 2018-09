Deppenhausen plagen mehrere Probleme

Gleich mehrere Probleme plagen den Ehinger Teilort Deppenhausen. Das hat die CDU-Gemeinderatsfraktion am Mittwochabend bei ihrem Gemeindebesuch festgestellt. Die drängensten Themen sind der Gemeindeverbindungsweg nach Kirchen, das ständig drohende Hochwasser und die allgemeine Verkehrssituation durch die Bundesstraße 311, die direkt durch die Ortschaft läuft.

Punkt eins auf der kleinen Tour durch Deppenhausen war der Bach, der bei jedem größeren Regenereignis über die Ufer tritt und sogar die Bundesstraße überschwemmt. „Wir sind hier ständig gezwungen, das Wasser mit der Pumpe abzupumpen. Und das muss über die Bundesstraße geschehen“, machte Kirchens Ortsvorsteher Alfred Schrode deutlich. Deppenhausen fällt in seinen Bereich, da es zum Teilort Kirchen gehört.

„Da können wir nicht mehr warten“

Der Deppenhausener Unternehmer Manfred Spähn betonte, dass das Thema Schutz vor Hochwasser eigentlich im Zuge der Flurneuordnung angegangen werden sollte. „Das wird aber sicher noch Jahre dauern. Da können wir nicht mehr warten“, so Spähn, der bereits vier Mal das Wasser über die B311 pumpen musste. Ehingens Stadtbaumeister Andreas Erwerle, der ebenfalls vor Ort war, betonte, dass mit einem größeren Rohr und zwei Retetionsbecken Richtung Schlechtenfeld viel erreicht werden könne. Dort gebe es für die Becken auch ein städtisches Grundstück, die Genehmigung dafür laufe im Moment.

Ein weiteres Problem ist ein fehlender Gehweg in Deppenhausen entlang der Ortsdurchfahrt, Richtung Westen fehlen 70 Meter, wie ein Anwohner deutlich machte. Darauf reagierten mehrere Bürger, die nicht nur einen Gehweg, sondern auch eien Ampel forderten. Die Problematik sei indes zum einen, dass ein Teil der Grundstücke Eigentum der Bundesrepublik seien, zum anderen die Gesetzeslage bisher eine Ampel in Deppenhausen nicht erlaubt habe. „Grundstücke bekommt man eben nicht so leicht“, erklärte Stadtrat Peter Groß, der dann auch die Schärfe aus der sich anbahnenden Diskussion genommen hat. „Wir werden auf eine Verkehrsschau in Deppenhausen drängen. Dann nehmen wir die Probleme in Angriff“, betonte Stadtrat Michael Mouratidis.

„Wir werden hier als Bürger ignoriert“

Der Weg von Deppenhausen nach Kirchen sei indes ein großes Anliegen der Bürger in Kirchen, Deppenhausen und Stetten. „Wir werden hier als Bürger ignoriert. Der Wunsch, dass dieser Weg geteert wird, besteht seit vielen Jahren“, so Manfred Spähn in Richtung Ehinger Stadtverwaltung. Denn jüngst hat Oberbürgermeister Alexander Baumann bei seiner Dialog-Tour durch Kirchen dem Teeren des Weges eine deutliche Absage erteilt. „Wir als CDU-Fraktion haben uns mit diesem Weg noch nie bfasst. Wir lassen uns da auf den neuesten Stand bringen“, betonte dann auch der Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel. Ebenso informieren möchte sich die Fraktion über den St. Georg-Weg, dessen Zustand äußerst marode ist. „Ich will Ihnen heute nichts versprechen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir uns den Themen annehmen werden“, erklärte Hagel zum Abschluss in Deppenhausen.