Im Alb-Donau-Kreis sind seit Donnerstag, 22. Dezember, und noch bis zum 6. Januar 2023 nachfolgende vom Landkreis betriebenen Deponien geschlossen: „Litzholz“ in Ehingen-Sontheim, „Roter Hau II“ in Ehingen-Stetten sowie „Unter Kaltenbuch“ in Laichingen-Suppingen. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist Montag, 9. Januar.