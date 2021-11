Denkinger hofft auf einen baldigen Gleisanschluss

Sehr lehrreich war der Besuch des bahnpolitischen Sprechers der Grünen im Landtag, Michael Joukov-Schwelling, bei der Firma Denkinger Internationale Spedition GmbH in Ehingen und Allmendingen. Das Familienunternehmen in dritter Generation betreibt nationale und internationale Transporte, See- und Luftfracht sowie ein modernes Logistikzentrum.

In die Zukunft investieren

Noch als es dafür belächelt wurde, hat es auch konsequent auf Schienentransporte gesetzt, zunächst mit der Verladestation am Bahnhof in Ehingen. „Für uns war klar, mit dem Bau des neuen Logistikzentrums in Allmendingen wollen wir in die Zukunft investieren“, so Geschäftsführer Peter Denkinger. „Zukunft aber nicht nur für unser Unternehmen, sondern zukünftig auch mit einem innovativen und ökologisch ausgerichteten Transport- und Logistikmanagement unsere Firmenphilosophie weiter umsetzen: Bewahrung der Schöpfung für nachfolgende Generationen. Dass dabei die Verlagerung von Transporten auf die Schiene eine maßgebliche Rolle spielt, war uns klar. Green Logistics nannten wir es damals schon, und mit unserem eigenen Programm berechnen wir seither den optimalen Transport für unsere Kunden. Oftmals bietet gerade die Verbindung von Schiene und Straße aus einer Hand den optimalen und schonenden Umgang mit den Ressourcen“, erläutert Peter Denkinger. Daher wurden bei der Wahl des Standorts und beim Bau bereits die „Weichen“ gestellt. Eine Anbindung an die Schiene wurde bereits vorbereitet.

Teurer als berechnet

Die Kapazität der Verladestation in Ehingen reicht nicht mehr aus und es geht darum, am Standort Allmendingen den Gleisanschluss zu realisieren. Wie fast immer, dauern Abstimmung, Genehmigung und Umsetzung länger als geplant und somit wird auch alles deutlich teurer als ursprünglich berechnet.

Es geht hier um rund 80 000 Tonnen Güter (vor allem Stahl) jährlich, die von der Straße auf die Schiene verlagert werden könnten. „Ich will mein Bestes geben, dass es baldmöglichst klappt“, verspricht Joukov-Schwelling. Ohne die Verlagerung von Transporten auf die Schiene können die Klimaziele im Verkehrssektor nicht erreicht werden, und erste Voraussetzung ist, dass auch Schienen verfügbar sind.

„Die Schaffung neuer Gleisanschlüsse für Betriebe ist eines der Instrumente des Mobilitätskonzepts des Landes. Es gilt, hier voranzukommen und maßgeschneiderte Pakete aus Zuschüssen, Planungshilfen und Verfahrensbeschleunigung für den Mittelstand zu schnüren“, verdeutlicht der Abgeordnete.