Den Wald mit allen Sinnen erleben

Das CDU-Ferienprogramm hat am Dienstagabend 19 Kinder im Rahmen einer Nachtwanderung in den Wald bei Altsteußlingen geführt. Der Jäger und Waldexperte Alex Rothenbacher führte die Gruppe durch den nächtlichen Wald bis zum Maier-Brünnele. Dabei konnten die Kinder alle fünf Sinne testen. Die Experimente und Spiele hinterließen bei ihnen intensive Eindrücke.

Unterstützt von Bärbel Kräutle und Peter Banderitsch führte Alex Rothenbacher die 19 Kinder ab 20 Uhr für drei Stunden in die Dämmerung und die Nacht. Vom Treffpunkt am Waldparkplatz vor Altsteußlingen aus gings zunächst nur wenige Meter in den Wald. Dort erläuterte Rothenbacher, dass es tagaktive Tiere wie Eichhörnchen oder Vögel gibt, aber auch nachtaktive wie Eulen, Wildschweine, Rehe, Dachse, Füchse, Fledermäuse oder Marder.

„Wir betreten jetzt das Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer der Tiere, und deren Klo, wenn wir in den Wald gehen. Wir sind zu Gast bei den Tieren.“ Das schickte Rothenbacher der Wanderung voraus. Alle Taschenlampen wurden weggepackt, damit sich die Augen an die Dunkelheit anpassen konnten. „Dann sehen wir im Dunkeln fast so gut wie Füchse und Eulen“, versprach der Experte, und ergänzte, „es wird richtig dunkel, denn der Mond geht erst um 2.08 Uhr auf, wenn wir schon alle schlafen“. Dann versprach er den Kindern, dass sie bei der Nachtwanderung alle fünf Sinne einsetzen würden, Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und Schmecken.

Hasen am Straßenrand

Beim Weiterlaufen zeigte Rothenbacher den Kindern einen Wildwechsel, also einen Trampelpfad der Tiere, der den Waldweg kreuzt. Wegen der von ihnen gesuchten Kräuter, so der Experte, würden Hasen eher am Straßenrand entlang unterwegs sein. Bemalte Tiersilhouetten begrüßten die Wanderer. Dann durften sie eine Tanne umarmen, um sie zu fühlen und ihren Duft aus nächster Nähe zu riechen. „Wenn die Zapfen nach unten hängen, handelt es sich um die bei uns häufigere Fichte“, erklärte Rothenbacher. Fünf Minuten Stillsitzen und Lauschen zum Erstellen einer Geräuschelandkarte führte zum Ergebnis, dass der Straßenlärm die Geräusche des Waldes deutlich übertönt. „Die Tiere fühlen sich dabei nicht wohl, 100 000 Rehe werden in Deutschland pro Jahr überfahren“, lautete die Lektion. Noch befand man sich in der rund 50 Minuten dauernden Dämmerung, in der gezeigte Farbkarten noch erkennbar waren. Beim tieferen Eindringen in den Wald verlor der Straßenlärm seine Bedeutung, Sterne wurden sichtbar, und man konnte nur noch mit Mühen Bäume erkennen, wie eine Esche anhand der gefiederten Blätter. „Aufgrund eines aus Asien eingeschleppten Pilzes werden die Eschen in wenigen Jahren bei uns ausgestorben sein“, warnte Rothenbacher, und erläuterte den Begriff „Zwiesler“. Das ist ein Baum, dessen Stamm sich teilt, sei es aufgrund Rehverbisses in jungen Jahren, sei es aufgrund der Erbanlagen. Die „umgekehrte Klobürste“ stellte Rothenbacher als Kiefer vor.

Gegenstände ertasten

An einem Seil durften die Kinder bei völliger Dunkelheit 50 Meter in den Wald eintauchen, und in Säckchen bereitgehaltene Gegenstände ertasten wie Fichtenzapfen, Eicheln, Kalksteine, Blätter oder Moos, ein sehr intensives Erlebnis für die Kinder. Sodann folgte das Ertasten von Fellen, es waren Wildschwein, Fuchs, Reh im Sommerkostüm und Reh im Winterkostüm. Glühwürmchen leuchteten aus der Vegetation am Wegrand. Nadelbäume lernten die Kinder anhand des harzigen Dufts von Laubbäumen zu unterscheiden, und in Töpfen aufbewahrt galt es Waldboden, Honig, Pfeffer und anderes im Wege des Riechens zu erkennen. „Der Geruchssinn ist bei Nacht besser als bei Tag“, lautete die Erkenntnis, denn die Kinder hatten alles erraten.

Der Polarstern

Am Maier-Brünnele angekommen, durften sie Kokossirup, Vanillesirup, Bananensaft, Ketchup und Maggiwürze erraten, was ebenfalls hervorragend gelang. Anhand des Großen Wagens am Sternenhimmel erklärte Rothenbacher, dass dessen fünffache Verlängerung zum gut erkennbaren Polarstern führt, der auf der gesamten Nordhalbkugel immer im Norden steht. Längst konnten keine Farben mehr erkannt werden. Die mutigsten Kinder wurden im Abstand von 50 Metern an der dunkelsten Stelle des Rückwegs alleine auf die Strecke geschickt, und mit viel Gebrüll aus der Dunkelheit des Waldes heraus erschreckten sie um 23 Uhr die am Parkplatz wartenden Eltern. Viele Kinder waren zum wiederholten Male dabei, und erhielten zum Abschluss entsprechende Ehrungen. Auch für alle anderen war es ein unvergessliches Erlebnis.