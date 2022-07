Den Tieren des Waldes auf der Spur

Zusammen mit ihren Erzieherinnen und Alexander Rothenbacher, Waldpädagoge aus Ehingen, haben sich einige Kinder des Kindergartens in Rißtissen am Dienstag, 21. Juni, in Rißtissen an der Josefskapelle, hinter der Golflounge getroffen. Von dort aus sind alle gemeinsam in den nahegelegenen Wald aufgebrochen. Bereits am Anfang des Waldes gab es erste Spuren von ganz unterschiedlichen Dingen zu entdecken, zum einen von Tieren, aber auch von Waldfahrzeugen, die die schweren Baumstämme fällen und herausholen.

Die Kinder durften ein Memoryspiel mit den Waldtieren spielen, sie bauten ein Waldsofa, auf dem dann alle vespern konnten. Mit einer Bügelsäge konnten sie kleine Baumscheiben von gefällten Baumstämmen absägen.

Dann ging es weiter mitten in den Wald, wo sich einige Tiere versteckten. Mit Lupenbechern schauten sich die Kinder verschiedene Insekten an. Eine Hummel, ein Marienkäfer, eine Ameise und eine Schwebfliege waren dabei.