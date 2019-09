Den SF Kirchen gelingt ein Befreiungsschlag

Für die größte Überraschung des vierten Spieltages der Kreisliga A haben am Sonntag die SF Kirchen gesorgt. Als vermeintlicher Außenseiter gewannen sie beim FV Schelklingen-Hausen. Der FC Schelklingen/Alb hat heuer einen Superstart und gewann auch in Munderkingen. Der bisher ungeschlagene Aufsteiger SG Ersingen bekam von Ertingens Trainer Bernd Rumpel zwar Lob, doch die Punkte blieben beim Gastgeber. In Betzenweiler wurde Fabian Argo zum Verhängnis für den SV Oberdischingen, denn er erzielte alle vier Tore. Schon am Donnerstag hatte die SGM Daugendorf/Zwiefalten in Dürmentingen gewonnen.

FV Schelklingen-Hausen - SF Kirchen 1:5 (1:1). - Tore: 0:1 Niklas Schrode (15.), 1:1 Marco Mayer (45), 1:2 Markus Hecht (51.), 1:3 Niklas Schrode (53.), 1:4 Jürgen Heinzelmann (70,), 1:5 Tim Seebauer (87.). - Dem Gastgeber wurde zum Verhängnis, dass Mario Sopic in der 39. Minute die Gelb/Rote Karte bekam. In Unterzahl lief in der zweiten Halbzeit beim Gastgeber nicht mehr viel zusammen und der bisherige Tabellenletzte nutzte seine Chance. Allerdings machten die Schelklinger auch individuelle Fehler, welche die tief stehenden Gäste zu Kontern nutzten. - Reserven: 3:2.

SGM Ertingen/Binzwangen - SG Ersingen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Christian Schmid (52.), 2:0 Anton Dilse (75.). Laut Aussage von SGM-Trainer Bernd Rumpel hatten die Gäste zwar mehr Ballbesitz, doch seine Mannschaft hatte die besseren Torchancen. „Es war ein verdienter Sieg gegen einen starken Aufsteiger“, so der SGM-Coach. - Reserven: 3:0.

SV Betzenweiler - SV Oberdischingen 4:2 (1:1). - Tore: 0:1 Dominik Hanser (6.), 1:1 Fabian Argo (13.), 1:2 Dominik Hanser (47.), 2:2, 3:2, 4:2 Fabian Argo (55., 74., 79.). - Laut Aussage von Betzenweilers Abteilungsleiter Gerhard Rief war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem der SV Oberdischingen in der ersten Halbzeit Vorteile hatte. „Dank Fabian Argo haben wir das Spiel dennoch gewonnen“, so Gerhard Rief. Der Schiedsrichter war ein aufmerksamer Leiter. - Reserven: 1:2.

SF Bussen - TSV Rißtissen 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Alexander Beck (45.), 2:0 Marius Baur (65.), 3:0 Jonas Schrodi (85.). - Das Spiel hatte ein mäßiges Niveau. Nach dem knappen Rückstand zur Pause brachte der Gast aus Rißtissen nicht mehr viel zustande. - Reserven: 5:6.

Schwarz-Weiß Donau II - FC Schelklingen/Alb 0:5 (0:3). - Tore: 0:1 Andre Kley (10.), 0:2, 0:3, 0:4 Timo Rothenbacher (30., 40., 83.), 0:5 Martin Gaus (89.). - „Das war heute nichts mit Schwarz-Weiß“, sagte Co-Trainer Daniel Surray. In einem fairen Spiel waren die Gastgeber chancenlos. Dazuhin kann Goalgetter Timo Rothenbacher wieder an seine besten Zeiten anknüpfen. Der Schiedsrichter wurde gelobt. - Reserven: 3:2.