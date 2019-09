Den Schwung aus der Liga mitnehmen

Der WFV-Verbandspokal der Frauen geht in die zweite Runde. Dabei treffen die Landesliga-Fußballerinnen aus Granheim am Mittwoch, 18. September, auf den Oberliga-Absteiger FV Bellenberg.

Verbandspokal: SV Granheim – FV Bellenberg (Mittwoch, 19 Uhr). - Nach dem Überraschungssieg der Granheimerinnen in der ersten Runde des Verbandspokals gegen den Oberligisten TSV Tettnang (1:0), steht die Mannschaft um Trainer Steffen Kemedinger am Mittwochabend dem Verbandsligisten FV Bellenberg gegenüber.

Der FV Bellenberg setzte sich in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs gegen den Ligakonkurrenten FV Asch-Sonderbuch mit 2:1 durch. Trotz des Erfolges im Pokalwettbewerb und zwei Siegen aus vier Testspielen verlief der Start in der Verbandsliga für die Mannschaft von FVB-Trainer Manuel Sacher alles andere als gut. Neben der Auftaktniederlage gegen den SV Musbach musste das Bellenberger Team auch im zweiten Punktspiel eine Niederlage gegen den TSV Neuenstein (1:3) einstecken.

Im Vergleich dazu starteten die Fußballerinnen des SV Granheim zwar ebenfalls mit einer Niederlage in die Landesliga-Saison – aber „man konnte sich jedoch wieder fangen“, sagt Granheims Trainer Steffen Kemedinger. So verbuchte das Granheimer Team in den zwei nachfolgenden Spielen gegen den TSV Sondelfingen (3:0) und den SV Unterdigisheim (9:1) jeweils drei Punkte. Das Ziel von Granheim im Pokal gegen Bellenberg ist daher klar: „Wir wollen den Schwung aus den Ligaspielen mitnehmen“, so Kemedinger.

Bereits in der diesjährigen Vorbereitungsphase sind die beiden Mannschaften aufeinandergetroffen. Das Testspiel in Bellenberg entschieden die Granheimerinnen nach einer guten ersten Halbzeit mit 2:1 für sich. Damals war Trainer Kemedinger sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Nur weil wir das Testspiel gewonnen haben, heißt das noch nicht, dass wir das Pokalspiel auch gewinnen“, mahnt Kemedinger. Für ihn ist es wichtig, dass seine Spielerinnen eine gute Leistung zeigen und das Spiel verletzungsfrei beenden.

Der Ausgang des Spiels ist für Kemedinger zweitrangig, da der Granheimer Trainer klare Priorität in einem guten Abschneiden in der Liga setzt. Für ihn ist der Spielausgang gegen Bellenberg dennoch offen. „Die Mannschaft mit der besseren Tagesform wird das Spiel gewinnen“, so Kemedinger. Obwohl dem Granheimer Kader verletzungsbedingt Nicole Haydt und Stefanie Kloker fehlen werden, kann Kemedinger auf seine erweiterte Besetzung zurückgreifen. Das Training der zweiten Mannschaft findet zeitgleich in Granheim statt.