Den Wald bei Nacht erlebt haben 20 Kinder mit dem Waldpädagogen Alexander Rothenbacher. Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken sollten sie den nächtlichen Wald, hatte ihnen Rothenbacher beim Start versprochen. Und damit keines der 20 Kinder zwischen sieben und elf Jahren im Dunkeln verloren ging, wurden sie mit Fundstücken aus dem Wald wie einem Fuchsschwanz oder einer Eichel paarweise ausgelost und sollten so aufeinander aufpassen.

Besonders intensiv wurde das Walderlebnis, da durch die gesperrte Bundesstraße kein Verkehrslärm durch die Bäume drang und später der Vollmond alles in ein magisches Licht tauchte. Ein junger Fuchs, der über den Weg huschte, fachte die Neugier auf den Wald bei Nacht bei den Kindern noch weiter an. Ein wenig gruselig war es aber schon, so fassten sich die ausgelosten Paare – auch die anfangs noch vorwitzigen Buben – zur Sicherheit an die Hand, als es immer dunkler wurde. „Wir wollen den Wald erleben mit all unseren Sinnen“, erklärte Waldpädagoge Rothenbacher den Kindern. Beim Start war es noch kein Problem, die Farben auf den gezeigten Farbkärtchen zu bestimmen, doch als eine halbe Stunde später und wesentlich dunkler das Experiment wiederholt wurde, war es schon bei den dunklen Farben schwieriger. Ganz ruhig mussten die Kinder sein, damit ihnen auch kein Geräusch entging, und möglichst leise laufen. Beim ersten Stopp verteilte Rothenbacher Klemmbretter an jedes Kind, mit fünf Metern Abstand setzten sie sich an den Wegrand, um ganz intensiv in den Wald hineinzuhorchen und das Gehörte zu notieren. „Zehn Minuten nur zum Lauschen, ganz mucksmäuschenstill müsst ihr sein“, kündigte Rothenbacher an. Erstaunlich, wie still 20 Kinder sein konnten. Je länger sie lauschten, umso mehr konnten sie aus dem Wald heraushören. Mannigfache Geräusche waren es. Das Rauschen der Blätter im Abendwind, ein Käuzchen, einen Raben rechts von ihnen, die Kirchenglocke von Altsteußlingen, Grillen und Heuschrecken meinten die Kinder zu hören. Leise wie die Jäger schlichen sie sich tiefer in den Wald hinein. Eine Riechstation wartete noch auf sie, Früchte des Waldes sollten sie ertasten und schmecken und eine Mutprobe sollte es auch noch geben. Begleitet wurden die Kinder des CDU-Ferienprogrammes von Bärbel Kräutle und Peter Banderitsch.