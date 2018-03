Den Karfreitag gemeinsam erleben

Der Karfreitag ist ein wichtiger christlicher Feiertag – doch in vielen Familien mit Kindern wird er nicht begangen. Deshalb gestaltete das Team der evangelischen Kinderkirche Margot Lenz, Susanne Braig, Elisabeth Vögele und Karin Maier am vergangenen Freitag von 14 Uhr bis 15.30Uhr einen Kinderkreuzweg in dem evangelischen Gemeindezentrum am Wenzelstein.

Auch die Geschwister Rebecca und Annemarie Braig halfen eifrig bei den Vorbereitungen mit. „Gemeinsam wollen wir den letzten Weg Jesu mitgehen und erfahren, dass ein neuer Blick auf Leid und Tod Jesu Wege eröffnet“ eröffnet Pfarrerin Margot Lenz den Kinderkirchtag. Für sie ist es verständlich, dass Eltern das Thema „Tod“ und „Leiden“ lieber von ihren Kindern fernhalten. Trotzdem ein wichtiges Thema aus ihrer Sicht. „Die Kinder sind sehr sensibel und spüren, wenn wir etwas vor ihren Verstecken wollen.“ Erklärt die Pfarrerin. Gemeinsam begaben sich die Kinder und die Eltern von Station zu Station und lernten so die verschiedenen Feiertage rund um Ostern kennen. Insbesondere der Karfreitag stand im Vordergrund. Jede einzelne Station wurde mit viel Mühe und Liebe zum Detail mit einigen Tüchern, Steinen, Bildern und vielem mehr aufgebaut. An der ersten Station lernten die Kinder den Einzug Jesu in Jerusalem kennen. Danach, an der zweiten Station, kamen die Kinder in den Garten Gethsemane. Anschließend erzählte das Kinderkirchenteam den Kinder an der dritten Station wie Pilatus Jesus verurteilte. An der vierten Station erfuhren die Kinder wie Jesu sein Kreuz tragen musste und auf diesem Weg viel Hilfe bekam. Die Kreuzigung Jesu war die fünfte Station. Den Abschluss stellte die sechste Station „Ostern“ dar. Die Kinder lernten, dass man an Ostern die Auferstehung Jesu feiert. An jeder einzelnen Station konnten die Kinder aktiv werden und so intensiv die Geschichte und den Weg Jesu über die Osterfeiertage kennenlernen.