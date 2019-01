Delegation ist aus China zurück

Von

Vier neue Mitglieder sind von den Nasgenstadter Tschembala am vergangenen Wochenende in den Kreis ihres Fasnetsvereins aufgenommen worden. Nach begrüßenden Worten von Narrenvorsitzenden Siggi Schaffrina, wurden die Umzüge der närrischen Gruppe durchgesprochen und ein gemeinsames Essen serviert. In dieser Fasnet sind die Tschembala an 14 Umzügen anzutreffen. Darunter auch in Schelklingen und Oberdischingen.

Höhepunkt des Abends war das Aufnahmeritual.