Deiss-Serie gegen Wangen – Olympia zahlt Lehrgeld

Die Allgäuer Woche hat für den Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd die gewünschten Ergebnisse gebracht. Zum Auftakt am vorvergangenen Wochenende setzten sich die Kirchbierlinger in der zweiten Runde des Verbandspokals bei der zweiten Mannschaft des FC Wangen mit 6:0 durch, nun folgte am Samstag der 3:1-Erfolg zu Hause beim Liga-Start gegen Wangens „Erste“. Fast wäre Süd aus dem ersten Spieltag als Spitzenreiter hervorgegangen, doch der SV Breuningsweiler verdrängte den SSV durch den 3:0-Sieg im Duell zweier Aufsteiger gegen den FV Löchgau am Sonntag von Platz eins.

Doch Süd-Trainer Michael Bochtler hätte einer Tabellenführung ebenso wenig Bedeutung beigemessen wie dem zweiten Rang, auf dem der SSV die erste Runde abschloss. Bochtler war beim 3:1 gegen hartnäckige Wangener nur zum Teil mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden – defensiv sah er in der ersten Halbzeit einige Unsicherheiten, die unter anderem zum frühen Gegentor von Steffen Friedrich geführt hatten, und auch offensiv lief nicht alles nach Wunsch – trotz der am Ende drei Treffer. Die Tore entsprangen jedoch nicht Kombinationen, sondern waren das Ergebnis von Nachlässigkeiten und Schwächen in der Hintermannschaft des FC Wangen. Die Allgäuer waren ebenfalls nicht frei von Fehlern, womit Co-Trainer Günter Gollinger haderte mit seiner Mannschaft und sprach von naivem Defensivverhalten. „Wir haben dem Gegner die Tore auf dem Silbertablett serviert. Das müssen wir schnellstmöglich abstellen.“

Die Treffer waren aber nicht nur das Produkt der Schwächen der einen Seite, sondern auch der Stärken der anderen. Torjäger Hannes Pöschl war vor dem 2:1 am richtigen Fleck und bewies bei seim Abschluss viel Übersicht, das 1:1 und 3:1 leitete Timo Barwan mit präzisen Eckbällen ein, die Verteidiger Jan Deiss mit genauso großer Zielgenauigkeit und der nötigen Wucht ins Tor beförderte. „Die Raumverteidigung von Wangen ist anfällig“, so Bochtler. Die Schwachpunkte sind die Schnittstellen, die Süd mustergültig fand. „Zweimal war es perfekt.“

Mit seinen beiden perfekten Kopfballtreffern hat Jan Deiss bereits jetzt seine Tor-Ausbeute der gesamten vergangenen Saison erreicht. Drei seiner bisher vier Verbandsliga-Tore erzielte der Innenverteidiger gegen Wangen – schon beim 1:1 im April in Kirchbierlingen hatte er getroffen, damals in Folge eines Barwan-Freistoßes und mit dem Fuß. Die Allgäuer hätten gewarnt sein können.

Deiss, der seit der Verletzung von Michael Turkalj das SSV-Team als Kapitän anführt, hatte in der Fünfer-Abwehrkette – weil Fabian Sameisla urlaubsbedingt fehlte und Timo Kästle verletzt war – zwei Neulinge um sich: Jan-Luca Daur und Fabio Schenk. Vor allem Schenk spielte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in den Vordergrund, vereitelte bei der größten Wangener Chance in der zweiten Halbzeit durch gutes Stellungsspiel das 2:2 und sorgte danach im Verbund mit den Kollegen dafür, dass die Gäste dem Tor von Süd nicht mehr gefährlich nahe kamen. „Fabio hat ruhig und abgeklärt gespielt“, so Trainer Bochtler über Schenk, der in der vergangenen Saison noch für Ulms A-Jugend gespielt hatte.

Während Ehingen-Süd der Einstieg in die neue Verbandsliga-Saison geglückt ist, zog Nachbar Olympia Laupheim am ersten Spieltag zu Hause den Kürzeren. 1:2 verloren die Laupheimer, die sich nach einem souveränen Landesliga-Jahr in der Verbandsliga zurückmeldeten, gegen Hollenbach – trotz der frühen Führung von Ivan Vargas Müller. Der FSV ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen, glich zehn Minuten später aus und schoss eine Viertelstunde nach der Pause das Siegtor. „Knackpunkt war, dass wir nach dem frühen Rückstand nicht beirren ließen“, so Hollenbachs Trainer Martin Kleinschrodt. „Die Frage nach dem 1:1 war eigentlich nur, wer den Sieg mehr wollte.“

Nach den Worten von Olympia-Trainer Hubertus Fundel war es aber nicht nur eine Frage des Wollens, sondern auch des Könnens. „Wir sind nur selten so ins Pressing gekommen, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir brauchen in den kommenden Wochen mehr Wucht und mehr Präsenz“, so Fundel, der auch auf den großen Unterschied zwischen Landes- und Verbandsliga hinwies. „Wir müssen uns schnellstens an die höheren Anforderungen gewöhnen.“

Schon jetzt damit zurecht kam der 1. FC Heiningen, ein weiterer Aufsteigern in der Verbandsliga. Heiningen holte sich beim 2:1 gegen die TSG Tübingen, den nächsten Gegner des SSV Ehingen-Süd, die ersten drei Punkte. „Es war ein Musterbeispiel für die Verbandsliga. Spiele mit dieser Intensität werden wir noch häufig erleben“, sagte Edmund Funk, Sportlicher Leiter des FCH. „Die Erkenntnis ist, dass wir nur mit so einer Leistung in Auseinandersetzungen, die auf Messers Schneide geführt werden, zum Erfolg kommen.“ Heiningen verlängerte gegen Tübingen auch eine eindrucksvolle Serie: seit mehr als zwei Jahren ist die Mannschaft vor heimischem Publikum ungeschlagen. Für die TSG war es dagegen ein verlorener Nachmittag: Nicht nur die Niederlage schmerzte, sondern auch der Ausfall von Magnus Haas, der sich einen Mittelfußbruch zuzog.