Deftige Köstlichkeiten aus Prag

Anlässlich des Tags des Deutschen Bieres am 23. April hat in Zusammenarbeit mit dem Ehinger Buchladen am Dienstag im Brau- und Backstüble der Berg Brauerei ein Poetry-Stage-Abend mit Jaromir Konecny stattgefunden. Der Prager Naturwissenschaftler und Schriftsteller, der zwei Mal bei den deutschen Poetry-Slam-Meisterschaften auf dem zweiten Platz gelandet ist, hatte viele, teils deftige Köstlichkeiten im Gepäck. Das aus rund 50 Gästen bestehende Publikum nahm es offensichtlich mit großer Lust hin.

Wenn der promovierte Chemiker leger gekleidet den Underdog mimt, und seinen tschechischen Akzent einsetzt, hat er die Zuhörer schon auf seiner Seite. Dass am 23. April 1516 von Herzog Wilhelm IV. vor dem Landständetag zu Ingolstadt das Reinheitsgebot verkündet wurde, diente als Aufhänger. Konecny hat es jedoch verstanden, den Anker rasch zu lichten, und dieses Ufer in meist freiem Vortrag galant zu verlassen.

Noch im Bierhafen befindlich, wusste er, dass die Deutschen bei den Tschechen jene sind, die das Reinheitsgebot beachten, aber Limonade ins Bier kippen. Und wenn beim Bierbestellen in der Kneipe der Amerikaner sein Budweiser als das beste Bier der Welt bezeichnet, und der Niederländer seinem Heineken nachsagt, es beinhalte die besten Zutaten, so lässt er den Tschechen mit dem Pilsener Urquell in der Muttermilch noch eins draufsetzen. Denn dieser ordert Cola: „Wenn ihr kein Bier bestellt, dann will ich auch keines“. Und niemand konnte widersprechen, als Konecny dem Bier huldigte „besser Bier im Magen, als Wasser auf der Lunge“.

Immer wieder griff er auf Inhalte seines Buches „Die unglaublichen Abenteuer des Migranten Nemec“ zurück. Der Nichtdeutsche trifft eine Tschechin mit deutscher Uroma, wird von ihr überfahren, und muss nach 13 Jahren im Koma erst mal seinen Hippocampus zum Wachsen bringen, um wieder mitreden zu können. Auf sich selbst bezogen, formulierte der routinierte Poetry Slammer, er sei 27 Jahre in Deutschland, könne aber immer noch kein richtiges Deutsch, und Tschechisch habe er verlernt. Er sei ein strahlendes Beispiel für misslungene Integration. Die Kollegen beim Poetry Slam würden sagen, das Beste an ihm sei sein tschechischer Akzent. Und spätestens als er es von den Umlauten hat wie in „Tränendrüsenentzündung“, dann erzielt er mit dem tschechischen Einschlag tatsächlich die größten Lacher.

Beim Vorlesen einiger Passagen traten dann schon mal Dinge ans Tageslicht, die philosophischer kaum sein könnten, wie „Du hast eine super Aura, Laura“. Und warum es heißt „auf der Hut sein“, und nicht „auf dem Hut sein“, obwohl „Hut“ eigentlich männlich ist, das bleibt für Tschechen wohl ein ewiges Geheimnis. Dennoch gelang es Konecny, mit tschechischen Witzen und einer Hamstergeschichte sogar in erotische Gefilde vorzudringen. Bezüglich des von ihm ebenfalls beherrschten Jonglierens meinte er, „ich bin danach immer glücklich, weil die Übung aufgrund des Koordinationstrainings ein Anwachsen meines Hippocampus bewirkt“. Deftig waren die von Konecny zusammengetragenen Grabinschriften aus dem 19. Jahrhundert, wie „1853 sind hier zwei Menschen und zwei Tschechen ertrunken“. Die extrem unanständigen Geschichten aus seinen Poetry Slams sind in „Fifi poppt den Elch“ nachzulesen.

Mit seiner akustischen Gitarre, die man bis zum Schluss geneigt war, als Deko abzutun, sang Konecny einen Abschiedssong, „Föhn Föhn Föhn, hörst Du wie ich stöhn, der Föhn ist einfach schön, der Föhn ist einfach toll, so lebe wohl“. Dass es schön war, empfand so auch das Publikum, auch wenn das Lied kein intellektueller Höhenflug war. Aber wie er als Moderator eines Slams von einer durch ihn politisch korrekt anmoderierten Dame zu hören bekam, „man muss mich nicht auf meinen Intellekt reduzieren“.