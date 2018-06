Dayli liebäugelt mit der Schlecker-Zentrale

Die Expansion der Nahversorger-Kette Dayli nach Deutschland nimmt immer deutlichere Formen an, und auch in Ehingen, wo die Deutschland-Zentrale des Unternehmens entstehen soll, werden die Absichten von Rudolf Haberleitner konkreter. Der Schwäbischen Zeitung sagte der österreichische Investor nun, dass er mit Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz auch um Büroräume in der ehemaligen Schlecker-Zentrale in der Talstraße verhandle.

Vor einigen Wochen hatte Haberleitner noch erklärt, er wolle die ehemalige Schlachterei auf dem Gelände des Schlecker-Zentrallagers daraufhin prüfen, ob dort die Einrichtung von Büroräumen für die neue Zentrale möglich sei. Diese Pläne sind nun nicht mehr aktuell. „Wir halten Büros im Zentralgebäude für sinnvoller“, sagte Haberleitner.

Damit könnte schon bald neues Leben in die Räume an der Talstraße einkehren, denn Dayli möchte bereits in den nächsten Wochen erste Testfilialen, vornehmlich in Süddeutschland, eröffnen. Der reguläre Betrieb soll dann noch im kommenden Frühjahr starten. Wo und wann genau die ersten Filialen an den Start gehen, wollte Haberleitner noch nicht sagen: „Wir sind noch in der Planungsphase.“

Haberleitner bekräftigte indes auch sein Interesse am Regionallager in Berg. „Es geht aber nicht um das gesamte Zentrallager“, schränkte der Unternehmer ein. „Uns reicht das Regionallager, von dem aus wir etwa 1000 Filialen bedienen können.“ Dayli, das aus dem ehemaligen Schlecker Österreichs entstanden ist, will, wie berichtet, zunächst mit 600 Filialen seine Expansion nach Deutschland beginnen und dabei nach Angaben Haberleitners rund 3000 Arbeitsplätze schaffen.

Kein Kauf – derzeit

Von einer Kaufabsicht Haberleitners für die Immobilien, wie sie in verschiedenen Medien vermeldet wurde, kann laut dem Investor allerdings keine Rede sein – zumindest derzeit. „Im ersten Schritt werden wir wahrscheinlich mieten“, sagte Haberleitner, „außer der Insolvenzverwalter bietet einen Preis an, bei dem wir einfach kaufen müssten.“