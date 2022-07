Das wird teuer: Frau missachtet rote Ampel

Am Sonntag zeigte die Polizei eine 48-Jährige in Ehingen an. Kurz vor 18 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Opel auf der B311 von Ulm in Richtung Riedlingen. An der Ramminger Kreuzung bog die Frau nach links auf die B465 ab.

48-Jährige gibt Verstoß zu

Dabei missachtete sie das Rot der Ampel. Die Polizei kontrollierte die Frau und führte ein belehrendes Gespräch. Die 48-Jährige gab den Verstoß zu. Auf sie kommt nun ein Bußgeld von mindestens 90 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.