Das wird aus dem Ehinger Hopfen gebraut

„Ehinger Perle Edition 2021“ heißt das Bier aus dem selbst angebauten Hopfen der Eigentümerfamilie Miller in Ehingen. Mit seiner Brau- und Hopfenzucht knüpft das Vier-Sterne-Hotel an die Traditionen und Geschichte der Bierkulturstadt an.

Neues Bier des Monats

Das Best Western Plus BierKulturHotel Schwanen in Ehingen hat mit seiner „Ehinger Perle Edition 2021“ künftig ein neues Bier des Monats. Im November können Gäste das selbstgebraute Bier im Gasthof Schwanen in Ehingen genauer unter die Lupe nehmen. Unter dem Namen „Ehinger Perle“ erwartet Bierliebhaber ein goldgelbes, malzbetontes, kräftiges Bier mit einer leichten Hopfennote. In diesem Jahr konnte Familie Miller, Eigentümer des Vier-Sterne-Hotels, insgesamt zehn Kilogramm selbst angebauten Hopfen ernten, woraus rund 200 Liter Bier gebraut werden.

Eine alte Tradition

Damit knüpft das Hotel bereits zum zwölften Mal in Folge an die Brau- und Hopfenzuchttradition der Bierkulturstadt Ehingen an. Bei der Hopfenzucht handele es sich um eine alte Tradition, denn die Stadt war bereits im 19. Jahrhundert ein bekanntes Hopfenanbaugebiet, erklärt Michael Miller, Geschäftsführer des Vier-Sterne-Hotels. „Es ist schon fast 100 Jahre her, dass in Ehingen Hopfen angebaut wurde – ein Anlass für uns, die Tradition weiterzuführen. Wir sind stolz darauf mit unserem Hopfenanbau und der Ehinger Perle auf die Brau- und Hopfenzuchttradition unserer Bierkulturstadt aufmerksam machen“, betont Miller weiter. Seit 2007 baut die Eigentümerfamilie bereits Hopfen an und ist somit Betreiber der einzigen Brauerei in Ehingen, die Bier aus selbst angebautem Hopfen braut.