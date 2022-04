Das war die Woche im Alb-Donau-Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Wenn der Datenschutz die Arbeit der Feuerwehr komplizierter macht. Denn wohin es zum Löschen geht, das erfahren die Feuerwehren im Kreis nur auf Rückfrage der Leitstelle. Das erschwert den Rettern die Arbeit.

90 Tage lang für nur neun Euro Bus und Bahn fahren. Damit sollen die Bürger zwischen Ulm, Biberach und Ehingen in Zukunft entlastet und der Umstieg auf den ÖPNV erleichtert werden.

Nabada und Fischerstechen sind zurück. Das wurde in dieser Woche offiziell bestätigt. Nach zwei Jahren Pause soll der Ulmer Schwörmontag wieder wie gewohnt stattfinden können.

An der Uniklinik Ulm zeichnet sich eine Wende ab, denn dort entspannt sich die Corona-Situation auf der Normal- und Intensivstation allmählich. Inzwischen werden mehr Patienten mit Corona als wegen Corona behandelt.

Die wichtigsten Themen im Überblick: