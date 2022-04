Das war die Woche im Alb-Donau-Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Endlich ist sie von ICEs befahrbar, die Strecke Wendlingen-Ulm. Nach der ersten Fahrt allerdings gibt es Ärger: Große Prominenz war eingeladen, für lokale Akteure aber war wohl kein Platz. Die Bürgermeister auf der Alb sind sauer.

Die Bankenfusion der Volksbank Ulm-Biberach mit der Raiffeisenbank Biberach steht kurz bevor. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das einige Änderungen - manche Filialen werden komplett verschwinden.

Am Dienstagabend wurde eine 27-Jährige durch eine Messerattacke in Dornstadt schwer verletzt. Kurz darauf hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Vorwurf: versuchter Mord.

Die Pandemie und hohe Energiepreise setzen den Unternehmen in der Region zu. Auch bei Brauereien ist die Situation angespannt: Berg-Brauereichef Uli Zimmermann erklärt, warum die Bierkrüge knapp werden und das Bier deutlich teurer werden könnte.

Die wichtigsten Themen im Überblick: