Das Trauzimmer auf dem Standesamt wurde saniert

Nach dem Umzug der Büroräume des Standesamtes Ehingen in den Neubau des Rathauses konnte jetzt auch die Sanierung des Trauzimmers im Altbau abgeschlossen werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Wegen eines Wasserschadens war die Sanierung notwendig geworden, in die auch das Denkmalamt miteinbezogen werden musste. Die über 30 Jahre alten Möbel wurden erneuert, mit der neuen Deckenbeleuchtung werden die Trauungen nun auch in das richtige Licht gerückt. Die Stadt ist sich sicher: das renovierte Trauzimmer bietet allen Brautpaaren ein zeitgemäßes, ansprechendes und modernes Ambiente.