Das steckt im Kirchener Ferienprogramm

Zum ersten Mal findet in Kirchen ein Sommerferienprogramm unter dem Motto „Ferienspaß in Kirchen“ statt. Die Bürger aus Kirchen und ihren Teilorten Stetten, Deppenhausen, Schlechtenfeld, Mühlen und Mochental haben sich getroffen, um einen umfangreichen Flyer für den „Ferienspaß in Kirchen“ zu gestalten.

Abwechslungsreiches Programm

Das Organisationsteam Sonja Burger, Kathrin Weihs, Sandra Mayer, Carolin Bachhofer und Carolin Steinle hat ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder von der Vorschule bis zur siebten Klasse aus Kirchen und ihren Teilorten zusammengestellt. Mit Unterstützung der örtlichen Vereine und weiteren Freiwilligen konnte ein Ferienspaß mit Spiel, Spaß, Musik, Bewegung, Natur und vielem mehr zusammengestellt werden.

Bandworkshop mit Liederkranz

So heißt es beim Bandworkshop des Liederkranzes Kirchen singen und spielen wie ein „Rockstar“, der Skiclub Kirchen bietet eine Schnupperstunde in der Abteilung Taekwondo an, der Motorradclub Kirchen und die Narrenzunft „Bürgeles Hexen“ machen mit den Kindern Staffelspiele und eine Schnitzeljagd, beim Musikverein Kirchen können Instrumente gebastelt werden, einen Tag „Feuerwehr hautnah“ bietet die Freiwillige Feuerwehr Kirchen an, der Hundeverein Kirchen zeigt alles rund um die Hundeausbildung, dazu gehört eine Personensuche mit der Rettungshundegruppe und bei den Sportfreunden Kirchen dreht sich alles um den Ball, egal ob mit dem Fußball, Fußballtennis, Elfmeterkönig und Soccercourt-Turnier, welche die Fußballjugend ausrichtet oder bei der Tennisabteilung der Sportfreunde Kirchen, die Tennis mal anders zeigen.

Lebensraum Wald

Zusätzlich können die Kinder das Damwildgehege der Familie Bachhofer in Mühlen besuchen, beim Gasthaus Fuchs wird gemeinsam ein Vier-Gänge-Menü gekocht, Thomas Metzler besucht mit den Kindern den Lebensraum Wald und seine Tiere, Reittherapeutin Alexandra Dangel bietet tolle Programmpunkte mit ihren Pferden, bei denen es „Manege frei“ und „Pferdeflüstern auf Indianisch“ heißt. Mit einer Gruppe aus freiwilligen Müttern werden mit den Kindern aus Tontöpfen ein Mobile und eine Solarleuchte gebastelt.

Das Organisationsteam war überwältigt, dass alle Vereine aus Kirchen und weitere freiwillige Helfer sich dazu bereit erklärt haben, zum Gelingen des Sommerferienprogramms mit so tollen Programmpunkten beizutragen.

Unterstützt wird der „Ferienspaß in Kirchen“ von der Ortsverwaltung Kirchen, der Stadt Ehingen und der Lokalen Agenda Ehingen. Ohne deren finanzielle Unterstützung hätte das Ferienprogramm nicht umgesetzt werden können.

Nun freut sich ganz Kirchen auf die Sommerferien und hofft, unter Einhaltung der Corona-Regeln den „Ferienspaß in Kirchen“ durchzuführen und vielen Kindern abwechslungsreiche Ferientage zu ermöglichen.