Das Sommer- und Kinderfest ist eröffnet

Mit zwei kräftigen, gezielten Schlägen hat Oberbürgermeister Alexander Baumann das erste Fass Festbier beim Sommerfest angestochen, assistiert wurde er von Roland Kuch, dem Vorsitzenden der TSG, und Torsten Veser, dem Vorsitzenden der Stadtkapelle.

Die Bürgerwache ist seit diesem Jahr aus der Festgemeinschaft ausgestiegen. Neu im Zelt ist die an die Schmalseite verschobene Bühne und die Dekoration in den Ehinger Stadtfarben Rot-Weiß. In diesen Farben erscheint dem Festbesucher der Himmel, rot-weiß sind auch die Verblendungen an den Tresen. Für Musik sorgte der Musikverein Thaining.