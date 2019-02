Das sind die Trends des Reisens

Was gibt es besseres, als an einem Tag mit grausligem Schmuddelwetter sich Gedanken über den nächsten Urlaub zu machen? Das haben sich wohl die vielen Besucher beim Reisetag der Firma Bottenschein gedacht und die vielen Angebote in der Lindenhalle geprüft.

Ganz neu im Programm sind exotische Reisen nach Georgien und Armenien. „Das sind Reisen um Land, Leute und Kultur kennenzulernen. Unsere Reiseleiter vor Ort kennen die Gegebenheiten. Unsere Gäste haben dort den Komfort, den sie gewohnt sind“, sagte Renate Bottenschein. „Die Wanderreise nach Georgien ist ein authentisches Erlebnis, kann auch mal einen Eselspfad entlang gehen, aber breit angelegte Wege gibt es ja daheim“, lachte Prokurist Christoph Buck.

Reise nach Moskau und Kazon

Ein anderer Exot und neu ist die Reise nach Moskau und Kazon, das ist im Wolgaknie. Bei der Nordlandreise fliegen die Gäste bis Narvik und machen von dort eine Rundreise mit dem Bottenschein-Bus bis zum Nordkap. Für Norwegen nicht uninteressant – der Bus hat Getränke an Bord.

Ein anderes Highlight ist die Reise nach Polen und in die Ukraine. „Wir fliegen bis Krakau, die Reise führt durch Galizien und die Ukraine und von Kiew geht es wieder zurück“, erklärte Renate Bottenschein.

Reisemobile auf der CMT in den Hallen der Messe Stuttgart: Die Neuzulassungen erreichten im vergangenen Jahr einen Rekordstand. Auch sonst dominieren in der Tourismusbranche Jubelmeldungen. (Foto: dpa)

Flusskreuzfahrten werden immer beliebter, beim Vortrag über diese Reise „Der Luxus der Langsamkeit“ ist der kleine Saal der Lindenhalle gesteckt voll.

„Teilweise chartern wir ganze Schiffe und können dann das Programm nach den Wünschen unserer Kunden gestalten“, sagte Renate Bottenschein. Etwas Besonderes ist dabei die One-Way Schiffsreise kombiniert mit einer Fahrt durch Rumänien. Nach der kurzen Rundreise geht es an Bord und durch das Donaudelta mit dem Schiff bis nach Wien. Im Trend liegen auch begleitete Flugreisen für Senioren. Es geht ab Ehingen mit dem Bus, alles ist organisiert, man bekommt viel zu sehen, der Begleiter dolmetscht, weiß, wo man Geld holen kann, geht zur Not auch mal mit zum Arzt. Quer durch das erfliegbare Europa führen diese Reisen, hieß am Stand von Birgit Riegler.

Wanderreisen nicht mehr wegzudenken

Wanderreisen sind bei Bottenschein aus dem Programm nicht mehr wegzudenken, Georgien, Andorra, Abruzzen, „man kann jeden Tag wählen, ob man mitwandert oder sich lieber der Kultur widmet“, sagte Elmar Heim.

Man sagt uns das Budget pro Person und wir organisieren das komplette Programm. Daniel Kuhn

Gleich im Eingangsbereich wurden Tagesfahrten vorgestellt. So kann man am Muttertag zum Brunch nach Baden-Baden oder ins Musical nach Stuttgart. Eine Fahrt mit der „Sonnenkönigin“ ab Bregenz über den Bodensee gehört ebenso wie die mit „Fürstin Gloria“ ab Regensburg auf der Donau mit Mittagsbuffet zu den Tagesausflügen am Muttertag. Von Bottenschein organisierte Reisen für Firmen, Vereine und Gruppen sind ein Renner. Es gibt eine Info-Fahrt für Vereinsvorstände und Gruppenleiter in den Spessart zum Kennenlernen. Cornelia Möller plant Ausflüge fürs VdK schon für nächstes Jahr für rund 50 Teilnehmer und lobte die Superberatung hier bei Bottenschein. „Man sagt uns das Budget pro Person und wir organisieren das komplette Programm“, erklärte Daniel Kuhn.

Mit dabei am Reisetag sind immer auch die Partner von Bottenschein wie das Hotel Venezia in den Abruzzen. „Eine der schönsten und unbekanntesten Gegenden Italiens“, schwärmte Ursula Hendgen vom Hotel. Wandern, Baden, Kultur alles ist von hier aus möglich. Im Preis der Halbpension inbegriffen ist der Liegestuhl am Strand und der Wein zum Essen. Eine Kostprobe servierte der Hotelier in der Lindenhalle. Überall, wo Getränke oder kleine Häppchen angeboten wurden, drängten sich die Besucher.

Doch bei „Best of Tschechien“ war es nicht nur der Becherovka, der die Besucher anlockte. Uli Rumpels Informationen über Prag und das böhmische Kanada im Süden des Landes waren es auch.

Und wer gleich am Tag der Reise etwas erleben wollte, dem empfahl Horst Bottenschein eine Stadtrundfahrt mit Doppeldeckerbus und Stadtführer durch Ehingen.