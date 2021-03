Tests im Landkreis: DRK kann keine dauerhafte Unterstützung bieten

Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm haben beide am Freitag die 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten. Während es für Ulm schon der zweite Tag in Folge ist, lag der ADK am Donnerstagabend nach Zahlen des Landesgesundheitsamts noch knapp (98,8) darunter. Die Behörden beobachten die Entwicklungen genau und warten auf die Neufassung der Corona-Verordnung aus Stuttgart, welche am Montag in Kraft treten soll.

Mit 116 (Alb-Donau-Kreis) und 115 (Stadt Ulm) liegt die Region wieder deutlich über der 100er-Marke.