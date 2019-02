Das sagen die Ehinger zu Facebook und Instagram

Rund 32 Millionen Deutsche sind auf Facebook aktiv. Bei mehr als 80 Millionen Einwohnern sind das mehr als ein Drittel der Bevölkerung. Doch warum sind soziale Netzwerke so beliebt? Und finden sich in der Region noch Leute, die davon gar nichts halten? Diese Fragen hat SZ-Mitarbeiterin Stefanie Müllerschön Passanten in Ehingen gestellt.

Stefanie Knab (Foto: sz-Fotos: sisa)

Stefanie Knab ist sowohl auf Facebook als auch auf Instagram aktiv. Beide Plattformen sind für die 24-Jährige quasi überlebenswichtig, da sie so ihr Geld verdient.

In einer Firma ist sie dafür zuständig, auf sozialen Netzwerken für das Unternehmen zu werben. Besonders fasziniert ist sie davon, damit so viele Menschen erreichen zu können. „Ein weiteres Plus ist auch, dass es wesentlich günstiger ist, als andere Werbemethoden“, sagt sie. Mit ihrem privaten Konto ist sie morgens als auch abends für kurze Zeit aktiv.

Svenja Aierstock ist auch Nutzerin von sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram. Sobald sie von der Arbeit kommt, checkt sie ihre Konten, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, sagt die 20-Jährige.

Facebook nutzt sie nur noch, um den Kontakt mit ihren Freunden zu halten. Auch motivierende Zitate bieten ihr das Netzwerk. „In Instagram bin ich eher aktiv. Ich erfahre so mehr über Trends und lasse mich gerne inspirieren. Neuigkeiten von berühmten Persönlichkeiten, denen ich folge, interessieren mich auch sehr“, sagt Svenja Aierstock.

Sie lädt dort auch eigene Bilder hoch, um sich mit Freunden aus der Umgebung wie auch virtuellen Freunden auszutauschen.

Julian Hagel ist Geschäftsführer des SportX Athletic Club in Ehingen. Auch er nutzt die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram. Privat ist er dadurch mit Freunden und Bekannten in Kontakt als auch in regem Austausch. Ebenso ist Instagram eine Inspirationsquelle, für den 27-Jährigen, wenn es um Klamotten oder neue Urlaubsziele geht. „Facebook und Instagram geben mir die Möglichkeit, meine Zielgruppe ganz genau zu definieren. Es sind dort alle Altersgruppen vertreten, die ich dann erreichen kann. Ich halte zudem täglichen Kontakt mit meinen Mitgliedern über soziale Netzwerke, und schaffe es so, sie auch außerhalb des Fitnessstudios zu motivieren“, führt Julian Hagel aus. Ungefähr 80 Prozent verbringe er aus geschäftlichen Gründen in Facebook und Instagram, die anderen zwanzig Prozent privat.