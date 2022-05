Das Programm für „Kultur auf Stufen“ steht fest

Im Juni ist wieder Zeit für die Kulturreihe „Kultur auf Stufen“ im Freilichtforum der Glaspyramide. Immer mittwochs ist dort um 19.30 Uhr Program. Den Auftakt zur dritten Ausgabe macht in diesem Jahr die Soul- und Gospelsängerin Siyou am Mittwoch, 22. Juni. Am darauffolgenden Mittwoch, 29. Juni, liest dann die Krimi-Autorin Nicola Förg aus ihrem aktuellen Alpen-Krimi „Hohe Wogen“. Und die Musikschule nimmt die Besucher anlässlich des Donaufestes mit Streicherklängen mit auf einen Streifzug in die Donauländer am 6. Juli. Ein weiteres Highlight wird ein Gespräch mit Wettermann Sven Plöger am 13. Juli. Die weiteren Programmpunkte des Festivals: Percussionkonzert am 20. Juli mit den Schlagzeugerinnen Anna Zeltzer, Jessica Porter und Anna Gollan. Tanzperformance von Laboratorio Danza am 27. Juli, einen Jazz-Abend, mit dem Knudsen-Fessele-Streit-Trio am 3. August, ein mosambikanischer Abend am 17. August mit Júlio Mariquele und Larissa Klingler. Zum Abschluss von „Kultur auf Stufen“ ist die Theaterei Herrlingen mit „Extrawurst“ zu Gast im Forum. Alle Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt und können bei Regen nach innen verlegt werden.