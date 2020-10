Das Polizeirevier Ehingen hat einen neuen Leiter: Polizeirat Tobias Schmidberger hat jetzt die Verantwortung für diese Dienststelle übernommen. Der bisherige kommissarische Leiter, Erster Polizeihauptkommissar Wolfram Henger, wechselt zum Polizeirevier Laupheim.

Der neue Leiter der Polizeistelle in Ehingen. (Foto: Polizei Ulm)

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde setzte Polizeipräsident Bernhard Weber am Mittwoch Tobias Schmidberger als neuen Leiter des Polizeireviers Ehingen ein.

Neuer Leiter kehrt in sein Heimatpräsidium zurück

„Mit Tobias Schmidberger erhält die Dienststelle einen Beamten, der den Polizeiberuf von Grund auf gelernt hat und der viel polizeiliches Wissen in sich vereint, das er nun weitergeben kann“, so Weber. „Ich freue mich, dass Schmidberger nach seinem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei im nordrhein-westfälischen Münster wieder zu seinem Heimatpräsidium Ulm zurückkehren konnte. Er wird sein Amt mit ausgeprägter sozialer Kompetenz und hohem Fachwissen antreten“, ergänzte der Polizeipräsident.

Gleichzeitig dankte er Wolfram Henger, der bislang die Geschicke des Polizeireviers kommissarisch leitete. Er zollte ihm Respekt und Anerkennung für dessen Leistung und Sicherheitsarbeit bei der Ehinger Polizei. Nun wechselt Henger zum Polizeirevier Laupheim, dessen Leiter er seit August 2019 ist.

2001 bei der Bereitschaftspolizei angefangen

Polizeirat Tobias Schmidberger wurde 2001 bei der Bereitschaftspolizei in Biberach eingestellt. Nach kurzer Verwendung in der Einsatzhundertschaft verrichtete er seinen Dienst ab 2006 beim Streifendienst des Polizeireviers Tübingen, bevor er ein Jahr später das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der damaligen Fachhochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen begann. Als Polizeikommissar wurde er 2011 zum Polizeirevier Laupheim versetzt, wo er zeitweise als Dienstgruppenleiter eingesetzt war. Im Rahmen der Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst war er unter anderem als Fachlehrer an der Hochschule für Polizei, im Innenministerium und als stellvertretender Leiter beim Polizeirevier Ehingen tätig.

Seit dem 1. Oktober leitet Polizeirat Tobias Schmidberger nun diese Dienststelle.

Das Polizeirevier Ehingen ist auf einer Fläche von fast 700 Quadratkilometern für die Sicherheit von etwa 93 000 Einwohnern zuständig. Vier Polizeiposten sind dem Revier zugeordnet. Zusammen sorgen die derzeit etwa 75 Beschäftigen für die Sicherheit der Bürger in 26 Gemeinden.