Das neue Haus soll wie eine Umarmung sein

Um einer lieben Bekannten in einem kleinen Dorf in der Nähe der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu zu helfen, sammelt Juni Wildmann Geld. Ama, die Nachbarin ihres Bruders, hat beim Erdbeben ihr Haus verloren. Rund 2000 Euro müssen zusammenkommen, damit die 65-Jährige wieder ein Zuhause für sich und ihre beiden Kühe bauen kann.

Die ersten Nachrichten vom Erdbeben in ihrem Heimatland hat Juni Wildmann auf dem Weg nach München von einem Freund erhalten. Da dachte sie noch an ein leichtes Beben – das ganze Ausmaß der Katastrophe wurde ihr erst bewusst, als die ersten Bilder in den Nachrichten gesendet wurden: Trümmer, obdachlose Menschen, die alles verloren haben, Leichen, die aus den Ruinen geborgen werden. Sofort hat sie versucht, ihren Bruder zu erreichen, der mit seiner Familie bei Techo, im Umkreis der Landeshauptstadt Kathmandu, lebt. „Fast zwei Tage habe ich keinen Kontakt herstellen können“, erinnert sie sich mit Grauen an die Unsicherheit und Angst in den ersten Tagen nach dem Beben. Dann die erste kurze Nachricht per Internet: „Tante, alles gut. Das Haus steht noch.“ Zu schnell war ihr Neffe wieder offline, als dass sie hätte genauer nachfragen können. „Am liebsten wäre ich sofort hingeflogen, hätte geholfen, Steine zu schleppen oder obdachlose Kinder zu versorgen“, sagt Juni Wildmann. Inzwischen ist es ihr gelungen, länger mit ihrer Familie zu sprechen, auch Fotos hat ihr Neffe geschickt. Eine Nachbarin, die für Juni Wildmann und ihren Bruder wie eine Mutter ist, hat bei dem Beben ihr Haus verloren. Nur noch Trümmer sind von dem einfachen Bauernhaus aus Lehm und Stroh übrig. „Ama braucht Hilfe“ stand in der E-Mail mit den Bildern. Ihr Bruder hat Glück gehabt. Sein stabiler gebautes Haus ist nur drei Meter entfernt, Trümmer hätten auch hier die Mauern beschädigen können. „Nepal ist ein sehr armes Land. Aber wenn die Armen etwas haben, teilen sie mit anderen“, erklärt Juni Wildmann den Inhalt der Mail des Bruders. Die 65-jährige Ama lebt nun in einem Zelt, in dem sie alles aufgetürmt hat, was sie aus den Trümmern retten konnte: Kleidung und Kochgeschirr. „In das Haus meines Bruders will sie nicht ziehen, weil es ihr zu modern ist. Sie ist eine traditionelle Bäuerin“, erklärt Juni Wildmann.

Noch seien keine Hilfstrupps in dem Dorf, in dem sehr viele Häuser komplett zerstört sind, gewesen. Wer es nicht schafft, nach Kathmandu zu kommen, der bekommt auch keine der Hilfsgüter, die aktuell aus der ganzen Welt nach Nepal geschafft werden. „Die Dorfbewohner müssen sich gegenseitig helfen“, sagt Juni Wildmann. Wer Geld hat, der kauft Wasser und gibt es den anderen.

Viele Freunde und Bekannte haben sie in den vergangenen Tagen gefragt, wie sie helfen können. Die Antwort des Bruder: „Helft Ama.“ Rund 2000 Euro versucht Juni Wildmann nun zusammenzubekommen, um das Haus der Nachbarin wieder aufzubauen. Ganz traditionell soll es – wie Ama es wünscht – aus Lehm und Stroh bestehen, daneben ein Unterstand für die Kuh und das Kälbchen.

Erst vor vier Wochen ist Amas Ehemann an einem Schlaganfall gestorben. Die Söhne arbeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. „Wenn wir ihr ein Haus bauen, dann ist das eine Art Umarmung von allen Menschen, die gespendet haben.“ Als Ama durch Juni Wildmanns Bruder von der nahenden Hilfe erfahren hat, hat sie geweint. „Aber fassen kann sie das alles noch nicht.“

Wer mehr Informationen über Juni Wildmann und ihr Engagement für Ama haben will, kann sich per E-Mail an sie wenden:

namaste@nepal-hautnah.de.