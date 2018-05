Das nächste wegweisende Duell: Ehingen zu Gast in Heimenkirch

Knapp eine Woche nach dem Duell mit Eschach trifft der Fußball-Landesligist TSG Ehingen erneut auf einen Konkurrenten im Abstiegskampf. Bereits am Freitag, 25. Mai, ist die Mannschaft von Trainer Roland Schlecker beim TSV Heimenkirch zu Gast. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Dabei muss Schlecker erneut auf wichtige Spieler verzichten, darunter diesmal auch auf den bisher besten Torschützen der TSG, Narcico Filho.

Der Ausfall von Filho, der sich im Spiel gegen Eschach (3:0) beim Sturz nach einem Foul die Hand brach, ist schmerzhaft. Er war bisher achtmal erfolgreich und gerade in den zurückliegenden Wochen einer der Auffälligsten seines Teams. „Er ist ein wichtiger Spieler, auf alle Fälle“, sagt Schlecker. Doch lamentieren bringe nichts. „Da müssen es die anderen richten.“

Doch in der Offensive hat Schlecker weitere Sorgen. Julian Guther (Leistenbeschwerden) und Rafael Ulrich (Sprunggelenk) mussten gegen Eschach ausgewechselt werden und sind angeschlagen. Dies gilt zudem für Daniel Topolovac, der am vergangenen Wochenende gar nicht im Kader war. Topolovac hat wenigstens eingeschränkt trainiert, Guther und Ulrich pausierten. „Es gibt viele Fragezeichen“, so Schlecker, der dennoch zuversichtlich war, dass Topolovac, Ulrich und Guther gegen Heimenkirch einsetzbar sind. „Da bin ich guter Dinge.“ Die Entscheidung werde aber erst am Freitag fallen. Eine Alternative für die Offensive ist wieder Marc Steudle, der gegen Eschach eingewechselt wurde und traf. Wegen seiner langen Verletzungspause sei er aber noch kein Mann für 90 Minuten, sagt Schlecker. Dass Steudle in Heimenkirch von Beginn an aufläuft, schloss der Trainer aber nicht aus.

Nicht nur im Angriff, sondern auch in der Defensive drohen oder gibt es Ausfälle: Neben Kapitän Thomas Schubert, der schon am Wochenende fehlte, stehen nun auch Jan Hadamitzky (privat verhindert) und Yannick Lehner (berufsbedingt) nicht zur Verfügung. Dafür ist Daniel Post nach langer Rot-Sperre wieder spielberechtigt – und dürfte Hadamitzky in der Innenverteidigung ersetzen. Matthias Soukup, zuletzt als Außenverteidiger eingesetzt, wäre ebenfalls ein Kandidat fürs Abwehrzentrum.

Während die Ehinger Startelf für das Spiel in Heimenkirch noch offen ist, liegt die Bedeutung der Partie schon jetzt auf der Hand: Vor dem drittletzten Spieltag stehen beide Mannschaften auf einem Abstiegsplatz. Der Sieger wird seine Ausgangslage verbessern, der Verlierer erst recht mit dem Rücken zur Wand stehen. „Es wird ein intensives Spiel“, sagt TSG-Trainer Schlecker, der auf einen besseren Verlauf hofft als im Hinrundenduell, das sein Team zu Hause 1:3 verlor. „Damals hat Heimenkirch eiskalt zugeschlagen“, so Schlecker. Besonders bei Standardsituationen sind die Allgäuer gefährlich.

Auf die Freistöße und Ecken des TSV Heimenkirch legte auch der SV Weingarten am vergangenen Spieltag sein Augenmerk – mit Erfolg, ein 5:0-Sieg stand am Ende zu Buche. Darauf gibt der Ehinger Trainer aber wenig. „Man soll sich von Ergebnissen nicht blenden lassen“, sagt Schlecker. Zumal der TSV Heimenkirch vor dem Gastspiel in Weingarten gezeigt hat, was für ein unangenehmer Gegner er sein kann. Gegen Berg (1:1), Oberzell (1:1) und Balingen II (1:1) holte Heimenkirch jeweils einen Punkt, das Derby in Weiler ging knapp verloren (1:2).