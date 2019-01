Das Mysterium um Kluftingers Vornamen

Krimis mit Lokalkolorit erfreuen sich insgesamt größter Beliebtheit, ob sie in Ostfriesland, auf der Schwäbischen Alb oder im Allgäu spielen. Mag es der Leser doch, wenn er sich in der Region auskennt und sich mit dem Ort der Handlung und dem dort agierenden Kommissar identifizieren kann. Die erfolgreichsten Autoren dieser Krimis sind Volker Klüpfel und Michael Kobr.

Ihr zehntes gemeinsames Werk ist jetzt erschienen mit dem schlichten Titel „Kluftinger“, dem Namen ihres Kommissars. Zur Feier dieses Jubiläumswerkes sind die beiden Autoren auf Lesereise gegangen, die sie durch ganz Deutschland vom schwäbischen Allgäu bis nach Berlin führt. So wie die beiden Autoren das machen, ist das eigentlich schon keine Lesung mehr, sondern Comedy vom Feinsten.

Angefangen wird mit einer Beschreibung des heimischen Allgäus, die etwa so klingt: Bei der Schaffung der Welt habe Gott vergessen den Schwaben eine Heimat zu geben, da wurde von jeder Landschaft das schönste abgezwackt und heraus kam das Allgäu.

Die beiden Autoren, die sich seit ihrer Schulzeit kennen, hatten sich vorgenommen, diesmal auf der Bühne das erste Mal nicht zu streiten. Bilder ihrer Lesungen verraten etwas über ihren Werdegang, beim ersten Mal noch brav im Jackett, später mit bloßem Oberkörper in der Sonne, heute im lässigen T-Shirt oder Hemd. „Wie du rumläufst ist eine Zumutung für mich und das Publikum“, meckerte Kobr an seinem Partner herum. Sie hatten auch das durchgesessene Sofa, auf dem ihr Erstling entstanden ist, mitgebracht. Es gab eine Kostprobe aus dem ersten, nie veröffentlichten Werk. Hätten sie es so geschrieben, kein Mensch hätte es gelesen, aber so schräg und skurril wie sie es persiflierten, lachten die Zuhörer in der fast ausverkauften Lindenhalle Tränen, zumal Kobr auch in Worten ohne „s“ lispeln konnte.

Doch zurück zum aktuellen neuen Kluftinger. Bei einem Begräbnis scharte sich eine Traube Trauergäste um ein anderes frisches Grab mit einem Holzkreuz mit dem Namen „Kluftinger“. Schon der Vorname ihres Kommissars löste bei den beiden Autoren einen vorgegebenen Streit aus, „eine Bürde immer recht zuhaben“, stöhnte Kobr. Kluftingers Freude über das erste Enkelchen ist riesig. Er will es sogar einen Abend allein hüten, obwohl dem Opa das selbst nicht ganz geheuer ist. Schnuller und Fläschchen liegen bereit, die Oma geht zu den Landfrauen. Angesichts des Opas fängt der Säugling sofort an, aus vollem Hals zu brüllen. Diskussionen um die gängigen Bezeichnungen für das Wort Schnuller entbrennen bei den beiden Autoren ebenso über die Bezeichnung des kindlichen Penis – Zipfel, Schnippi stehe zur Diskussion. „Schauen wir mal, wie du wieder zum Text findest“, lästert Kobr über seinen Partner.

Fernsehen beruhigt den kleinen Schreihals nur partiell, laufende Küchengeräte dagegen schon eher, die vorbereitete Flasche trinkt der Kommissar selbst aus, nichts ahnend, dass es abgepumpte Muttermilch ist. Doch die ungetrübte Freude an dem Enkelkind dauerte nicht lange, für Kluftinger bahnte sich ein neuer Fall an, erschien doch in der Tageszeitung eine Todesanzeige mit seinem Namen – und im Jubiläumswerk wird auch endlich das Rätsel um den Vornamen des Kommissar Kluftinger gelüftet.