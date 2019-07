Das Los entscheidet über den neuen Pächter

Das Flurstück 1244 beim Riedkäpelle im Besitz der Stadt ist heiß begehrt, sieben Interessenten gab es dafür, so dass Ortsvorsteher Norbert Zimmermann das Los entscheiden ließ. Glücksfee Sigrid Brunner zog den Namen von Rainer Seifert, der ein Feld direkt daneben bewirtschaftet und auf der neuen Fläche Getreide anbauen will.

Zentrales Thema im Rat war die Anmeldung der Haushaltsmittel für 2020. Dringend erforderlich ist, so Zimmermann, dass der zweite Teil vom Baugebiet Siebenjauchen „Auf der Darre/Sudhausweg“ erschlossen wird. „Wir haben nur noch einen Bauplatz, und es gibt immer wieder Anfragen von Berger Bürgern, die bauen wollen“, sagte der scheidende Ortsvorsteher.

Nach wie vor hält der Ortschaftsrat einen Kreisverkehr für nötig, um das alte Wohngebiet zu entlasten und die Anbindung an das neue Wohngebiet sicherer zu machen. Laut Landratsamt ist das Verkehrsaufkommen dort aber zu gering. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, wünscht sich Berg eine Bushaltestelle „Auf der Darre“ oder in der Brauhausstraße Höhe Flurstück 135/11.

Im Rathausweg müssen dringend Abwasserkanal und Fahrbahnbelag saniert werden, das Wasser läuft nicht in den Gully, sondern versickert im Straßenunterbau. Die Asphaltdecke ist brüchig. „Wir müssen etwas am Rathaus machen, sonst verfällt es“, sagte Zimmermann, ein neuer Anstrich sowie Erneuerung der alten Holzfenster und Glasbaufenster wären notwendig.

Die Feuerwehr Berg wünscht sich neue Maibaumschilder, das Gestell und Schilder sind in die Jahre gekommen.

Der Belag auf der Schützenstraße von der Kreuzung Angerweg bis Griesingerweg ist marode, Risse und Löcher gefährden der Verkehr. Die Schulkinder haben auf diesem Abschnitt keinen Gehweg zur Schule, Grunderwerb, so Zimmermann, dafür wäre möglich.

Vom Parkplatz bis zur Schulsporthalle fehlt noch die Beleuchtung. Weiter wurde lebhaft diskutiert, ob eine Sanierung der Graf-Konrad-Straße von der Brauereiwirtschaft bis zum Ortsende in den Haushalt aufgenommen werden soll. Aber darüber will der Rat noch gesondert und intensiv beraten, das soll in den nächsten Sitzungen geschehen.

Für den letzten Bauplatz im Baugebiet gibt es eine Interessentin, die in Berg seit zehn Jahren arbeitet, aber nicht dort wohnt.

Bislang wurden nur Bauplätze an Berger Bürger verkauft und so gut wie nie Ausnahmen gemacht. Philipp Lämmle, der neue Ortsvorsteher, sagte: „Man sollte weiterhin so verfahren, nur hier in Berg arbeiten ist mir zu wenig.“ Der Rat schloss sich ihm an „Berger Bauplätze nur für Berger Bürger“ gilt weiterhin.