Das Kolleg St. Josef spendet 1500 Euro

Seit Jahren unterstützt das bischöfliche Internat Kolleg St. Josef die Aktion „Radio7 Drachenkinder“. Kranke, behinderte und traumatisierte Kinder und Jugendliche erfahren mit dieser Aktion Hilfe. An mehreren Wochenenden haben die Schülerinnen und Schüler des Kollegs gebastelt und gebacken. Am Samstag vor dem ersten Advent wurden die Bastel- und Bäckereien in der Ehinger Innenstadt an einem Stand zum Verkauf angeboten. 1500 Euro sind insgesamt zusammengekommen. Ein wahrhaft stolzer Betrag.