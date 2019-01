Das ist im Sterbefall nötig

Die Teilnehmer des monatlichen Seniorentreffs in der Oberschaffnei bestimmen ihre Themen immer selbst, sagte die Organisatorin Ursula von Helldorff. In diesem Monat wollten sie alles wissen, was bei einem Todesfall nötig ist, und hatten Bestatter Elmar Baur eingeladen.

„Irgendwann sind diese Abschiede da, was steht an, um jemanden zu bestatten“, fragte er in die Seniorenrunde. Zuerst muss der Tod durch einen Arzt festgestellt werden, der dann den Totenschein ausstellt. Ist der Hausarzt nicht erreichbar, ruft man den Bereitschaftsdienst unter der bundesweiten Nummer 116 117 an. Der Arzt stellt Todesart und Ursache fest. Wenn die Angehörigen aufgrund des hohen Alters oder einer Krankheit mit dem Tod gerechnet haben, können sie sich mit dem Anruf beim Arzt Zeit lassen. „Ist die Todesursache unklar, oder war der Tote zum Todeszeitpunkt allein, holt der Arzt die Polizei hinzu, das ist Ermessenssache des Arztes“, sagte Baur.

Ein Verstorbener gehört so in den Sarg gelegt, wie er ausgehen würde. Elmar Baur, Bestatter

Auch das Abholen des Toten eilt nicht, man kann in Ruhe Abschied nehmen, so Baur. Er kommt dann nicht mit einem Sarg, sondern einer Trage. Im Beerdigungsinstitut versorgt er den Toten in einem Waschraum, bevor er in den Sarg gebettet wird. „Ein Verstorbener gehört so in den Sarg gelegt, wie er ausgehen würde“, hat Baur sich zur Regel gemacht. Dem Toten wird die Kleidung angezogen, die er gerngehabt hat. Das kann auch der Trainingsanzug vom Lieblingsverein sein. Man kann den Verstorbenen auch zu Hause waschen und anziehen. Die Kleidung sollte bei Erdbestattungen nicht aus Synthetik sein, bei Feuerbestattungen spielt das keine Rolle.

Beurkundet wird der Tod beim Standesamt, das veranlasst in der Regel das Beerdigungsinstitut, Sterbeurkunden bekommen die Krankenkasse, die Rentenversicherung, die Lebensversicherung, die Bank. In einer Vorsorgemappe, wie es sie auch bei der Schwäbischen Zeitung gibt, kann der Verstorbene unter anderem für seine Angehörigen auflisten, in welchen Vereinen er Mitglied war.

Welcher Rahmen tut mir gut?

Terminabsprachen mit dem Geistlichen oder Trauerredner, Auswahl der Musik passend zum Toten, Trauerdrucksachen, Wahl zwischen Beerdigung im kleinen oder größeren Kreis stehen an. „Dabei muss man sich fragen, welcher Rahmen tut mir gut, was wollte der Verstorbene“, sagte Baur. Sterbebilder zum Andenken sind in katholischen Gegenden Brauch. „Der gute Katholik legt sie ins Gesangbuch“, so Baur. Blumen sind im gewissen Rahmen bei einer Trauerfeier gut und richtig, sagte er weiterhin. Ein Sarg hat die Standardlänge von zwei Metern, ihn gibt es aber auch in Sonderlänge oder Breite. Die Aufbahrung ist eine Ermessenssache. Man mache es vor allem, wenn der Tod plötzlich eingetreten ist, es ist für viele Angehörige ein Bedürfnis, den Verstorben nochmal zu sehen.

Für die Bestattung kann zwischen Erd- und Feuerbestattung mit Aussegnung oder Urnenbestattung gewählt werden. Für die Erdbestattung gibt es Einzelgräber, Tiefengräber für zwei Särge und Doppelgräber, die Ruhezeit betrag 20 bis 25 Jahre. Das Einzelgrab muss dann aufgegeben werden. Beim Tiefengrab oder Doppelgrab wird die Ruhezeit von der letzten Beerdigung an gerechnet. Bei der Feuerbestattung gibt es eine Trauerfreier mit Aussegnung, anschließend kommt der Sarg ins Krematorium, später wird meist in kleinem Kreis die Urne bestattet.

Es gibt Urnengräber für eine oder zwei Urnen und noch viel mehr Urnenmodelle als Sargformen. Man darf in Deutschland Urnen nicht mit heimnehmen, es besteht Bestattungspflicht, andere Länder sind liberaler. Auf dem Ehinger Friedhof gibt es jetzt ein Urnengemeinschaftsgrab. Anonyme Urnengräber sind durch die Urnengräber nur mit einer Metallplatte mit dem Namen des Toten seltener geworden, sagte Baur. Im neuen Friedhofsteil in Ehingen gibt es jetzt auch Baumbestattungen, Steinstelen auch für zwei Personen sind um einen Baum herum angeordnet.

