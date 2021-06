Das ist der neue Rotary-Präsident

Stets zum 1. Juli beginnt ein neues rotarisches Jahr mit einem neuen Präsidenten. Uli Hahn hat am vergangenen Freitag die Präsidentschaft an Andreas Guter übergeben. Die Freunde des Rotary Clubs Ehingen-Alb-Donau, die sich aufgrund der Pandemie in den vergangenen Monaten fast ausschließlich virtuell begegnet waren, feierten am Freitag im Oberschwäbischen Hof in Schwendi den Abschluss des rotarischen Jahres und damit verbunden die Präsidentschaftsübergabe von Uli Hahn, als scheidender Präsident, an Andreas Guter, dem neuen Präsidenten.

Viele Online-Meetings

Uli Hahn blickte auf das vergangene Jahr zurück, in dem trotz Pandemie die wöchentlichen Meetings regelmäßig, wenn auch überwiegend als Online-Meetings, stattfanden. Zudem konnten im Herbst 2020 noch wichtige Veranstaltungen „live“ gemacht werden. Allen voran der End-Polio-Now-Tag im Oktober auf dem Ehinger Wochenmarkt. Durch den Verkauf von Schokolade und weiteren Spenden konnten insgesamt rund 36 000 Impfdosen gegen Kinderlähmung ermöglicht werden.

Ebenfalls konnte noch der Rotary-Schülerpreis 2020 an Shegame Schaller vom Johann-Vanotti-Gymnasium übergeben werden.

Die virtuell stattfindenden wöchentlichen Meetings ermöglichten sogar manchen rotarischen Freunden, die sich sonst aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nicht beteiligen konnten, an den Meetings teilzunehmen. Die Resonanz war sehr groß und es wurden interessante Vorträge aus verschiedensten Themenbereichen gehalten. Hervorzuheben ist eine Dreier-Online-Konferenz Ehingen-Linz-Washington mit dem Partnerclub Linz-Donau (Österreich) und dem ORF-Korrespondenten Kriegleder in Washington im Vorfeld der US-Präsidentschaftwahlen.

Uli Hahn bedankte sich allen voran bei seiner Frau und seinem Vorstand für die tatkräftige Unterstützung.

Präsidentennadel an Guter

Er übergab die Präsidentennadel an Andreas Guter, der bereits seit mehr als 20 Jahren im Club aktiv ist und wünschte ihm gutes Gelingen. Andreas Guter übernahm das Mikro und bedankte sich zuerst beim scheidenden Präsidenten für dessen Engagement, Einsatz und Flexibilität im Umgang mit der Pandemie-Situation.

Der neue Präsident gab einen kleinen Ausblick auf das neue rotarische Jahr. Das Jahresmotto lautet: Freunde treffen sich. Um genau das nachzuholen, was in den vergangenen Monaten nur selten möglich war: persönliche Begegnungen.

Im Rahmen der Präsidentschaftsübergabe wurde Erwin Stöhr die rotarische Auszeichnung „Paul-Harris-Fellow“ verliehen. Nachholend aus dem vergangenen Jahr auch an Viktor Terpeluk und an Manfred Tries.

Diese Auszeichnung wird an Personen verliehen, die sich um den Club, insbesondere aber die rotarische Idee verdient machen.

Der Abend klang in gemütlicher Runde aus. Tags darauf, bei der virtuellen Rotary-Distriktkonferenz aus dem Kongresszentrum Karlsruhe, verfolgte der Club gespannt die eingereichten Projekt-Beiträge vieler anderer Rotary-Clubs. Zum Ende des Wettbewerbs durften dann die Ehinger Rotarier überrascht und erfreut feststellen, dass ihr Projekt, das schon öfter vorgestellte Biodiversitäts-Projekt „Rotary Garten-der-Vielfalt“ – realisiert in Allmendingen – den ersten Platz belegte und damit 1000 Euro gewonnen hatte. Der Betrag fließt in das Projekt ein.