Das ist der neue Lions-Präsident

Andreas Steudle führt ab sofort als Präsident den Lions Club Munderkingen-Ehingen. Als Vizepräsident steht ihm Wolfgang Stühle, als Past-Präsident Jürgen Zeller, als Sekretär Kevin Wiest und als Schatzmeister Walter Höcker zur Seite.

Lahmgelegtes Clubleben

Infolge der Corona-Pandemie war auch das Clubleben beim Lions Club über Monate hinweg lahmgelegt. Umso erfreulicher war das Wiedersehen nach der langen Pause bei der diesjährigen Ämterübergabe, im Clublokal „Paulas Alb“. Zahlreich waren die Lionsfreunde in Begleitung ihrer Ehefrauen eingetroffen, um den Präsidentenwechsel zu feiern. Der äußere Rahmen der Veranstaltung war gemäß den Corona-Verordnungen vorgegeben und deshalb auch etwas außergewöhnlich, was jedoch der guten Stimmung keinen Abbruch tun konnte.

Mit Freude ausgefüllt

„Das Präsidentenamt habe ich gerne übernommen und mit Freude ausgefüllt. Doch das will ich nicht verhehlen, ich gebe es gerne an meinen Nachfolger weiter.“ Mit diesen Worten begann der scheidende Präsident, Jürgen Zeller, seine Abschiedsrede und zog eine Bilanz seiner Amtszeit. „Bedingt durch Corona konnten nicht alle Ideen verwirklicht werden, trotzdem haben wir gemeinsam einiges bewegt. Es war für mich ein spannendes und abwechslungsreiches Jahr mit interessanten Unternehmungen, daraus habe ich persönlich viel gelernt. Besonders die hohe Präsenz der Mitglieder bei den Veranstaltungen zeichnen unsere Lions Club aus“, so die Worte von Jürgen Zeller. Der Präsident dankte den Mitgliedern, die in den verschiedensten Funktionen großes Engagement für den Club gezeigt hätten. Ein besonderer Dank ging an die Frauen der Clubmitglieder, ohne deren Einsatz manche Aktivität, insbesondere der Weihnachtsmarkt, so nicht möglich gewesen wäre.

Gutes Gelingen

„Ich freue mich nun auf meine neue Funktion als Past-Präsident.“ Seinem Nachfolger wünschte er ein gutes Gelingen seiner Vorhaben und eine glückliche Hand bei der Führung des Clubs. Bei seiner ersten Amtshandlung bedankte sich der neue Präsident Andreas Steudle im Namen der Clubmitglieder bei Jürgen Zeller für seinen geleisteten Einsatz als Präsident. Danach stellte er die geplanten Aktivitäten sowie das erste Halbjahresprogramm seines Präsidentenjahres vor. Eine wichtige Aktivität, wie das traditionelle Entenrennen, muss wegen Corona in diesem Jahr ausfallen. Ob der Weihnachtsmarkt in Munderkingen stattfinden kann, sei noch offen. Sollte es zu keinem Weihnachtsmarkt kommen, werde es ein Ersatzprogramm geben. Mit den so erzielten Einnahmen will der Lions Club an den sozialen Spendenvorhaben der vergangenen Jahre anknüpfen. Die Amtszeit des neuen Präsidenten steht unter dem Leitspruch von Alexis Carvel: „Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben.“