In Ehingen steht ein Nightshopping an

Die Einzelhändler in der Ehinger Innenstadt bereiten sich auf die erste Veranstaltung seit Corona vor. Am Freitag, 29. Oktober, wird es ein Nightshopping bis 22 Uhr in der Innenstadt geben. Umrahmt wird das nächtliche Einkaufserlebnis mit Live-Musik in der Innenstadt, Food-Trucks und einem Impf-Angebot durch das Deutsche Rote Kreuz.

„Leben einhauchen“

„Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir der Stadt wieder Leben einhauchen“, erklärt Einzelhändlerin Susanne Preis von Fashion Wave und betont: „Auch wir Händler müssen uns langsam aber sicher auf den Weg zu einer gewissen Normalität machen. Wir hoffen, dass die Einkaufsnacht auch gut angenommen wird.“

Musik, Food-Trucks und Impfen

Zum Rahmenprogramm gehört unter anderem eine Band namens „Riff“, die in der Fußgängerzone an verschiedenen Orten spielen wird, um Abwechslung reinzubringen. Zudem wird die Firma Kienzle Event über Lautsprecher auf dem Marktplatz für den richtigen Sound sorgen. „Die Firma unterstützt uns Händler kostenlos“, freut sich Susanne Preis über das Engagement. Ebenfalls auf dem Marktplatz werden mehrere Food-Trucks Essen wie Falafel, Crêpes oder klassische Imbissware wie Würste anbieten. „Und um auch einen Teil zur Pandemiebekämpfung beizutragen, wird das DRK mit einem Zelt auf dem Marktplatz sein, um mit Ärzten Impfwillige zu impfen“, so Preis.

Deswegen lautet das diesjährige Motto auch „Shopping – Dining – Music & Impfen“. Ein ebenfalls bereits angedachter verkaufsoffener Sonntag wird indes in diesem Jahr nicht stattfinden.