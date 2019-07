Das ist beim Ehinger Filmfestival geboten

Das beliebte Ehinger City Filmfestival beginnt am Montag, 5. August, mit der deutschen Komödie „100 Dinge“. Die ganze Woche über werden auf dem Marktplatz dann beim Open-Air-Kino Filme gezeigt.

In ihrer gemeinsamen Komödie gehen Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer der Frage nach: Was braucht man wirklich zum Leben? Und besitzen wir die Dinge? Oder besitzen sie uns? „100 Dinge“ ist eine augenzwinkernde Komödie für die Generation Start-Up und eine berührende Buddy-Geschichte mit Tempo, Timing und Tiefgang. Das Filmfestivalprogramm im Überblick: Montag, 5. August: „100 Dinge“, Dienstag, 6. August: „Sweethearts“, Mittwoch, 7. August: „Drachenzähmen leicht gemacht 3“, Donnerstag, 8. August: „Der Junge muss an die frische Luft“ und Freitag, 9. August: „Mama Mia! Here we go again“. Anschließend ist der feierliche Abschluss des Filmfestivals mit Showbarkeeping, Feuerwerk und DJ. Filmbeginn ist jeweils um 21.15 Uhr auf dem Ehinger Marktplatz. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos rund um das 17. Ehinger Filmfestival erhalten Interessierte unter www.ehingen.de/filmfestival.

Mit dem Spätbus vom Ehinger City Filmfestival nach Hause

Während des gesamten Filmfestivals von Montag bis Freitag gilt täglich bis Mitternacht der Spätbus-Wochenendfahrplan. Zusätzlich fährt am Filmfestival-Freitag die Linie 21 in Richtung Wenzelstein bis weit nach Mitternacht. Die Haltestellen „Marktplatz“ und „Amtsgericht“ können während des Filmfestivals nicht angefahren werden. Abfahrt ist ohne vorherige Anmeldung ab Busbahnhof Steig 1 möglich.