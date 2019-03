Das ist bei der 23. Ehinger Country-Nacht geboten

Gute Neuigkeiten für Musikfans von nah und fern: Schon bald findet zum 23. Mal die große Bluegrass-und-Country-Nacht in Ehingen statt. Drei hochkarätige internationale Bands sind wieder in der Lindenhalle zu Gast und bilden ein breites Spektrum der Country-Musik ab. Die Musiknacht steigt am Samstag, 30. März ab 19 Uhr. Tanja Schweikart vom Ehinger Kulturamt und Friedrich Hog von den Country-und-Western-Friends Kötz haben das diesjährige Programm am Dienstag vorgestellt.

Den Anfang macht ein Quintett aus Italien: Ruben & Matt and the Truffle Valley Boys. „Sie greifen den Bluegrass da auf, wo er entstanden ist: in den 40er-Jahren“ sagt Hog. Bill Monroe habe den Bluegrass aus der Taufe gehoben, was er selbst erst später begriff. Wie damals werden die fünf Italiener in Ehingen auch einzeln ans Mikro treten, um ihre Soli zu spielen. Gitarrist Ruben Minuto ist Linkshänder und spielt die Gitarre falsch herum. Die Band wird „authentische, traditionelle Klänge“ erzeugen, verspricht Hog. Eben genau so, wie in den 1940er-, 50er- und 60er-Jahren. Auch werden sich die Bandmitglieder wie damals einkleiden.

Stepptanzeinlagen

Hochmoderne Irish Folk Musik wird die zweite Band des Abends, The Outside Track, präsentieren. „Sie spielen virtuos“, sagt Hog, „und reißen das Publikum mit“. Gleichzeitig spiele die Band sehr feinfühlig. Hog ist froh, dass die fünf Musiker aus Kanada, Irland und Schottland endlich nach Ehingen kommen. „Es hat lange gedauert, bis wir es geschafft haben, dass sie nun hier spielen.“ Vielseitigkeit zeichnet die Band aus und auch Stepptanzeinlagen wird es geben.

Wir werden sicher einige Tänzer auf der Tanzfläche haben. Friedrich Hog von den Country-und-Western-Friends Kötz

Den Sound der Hügel von Virginia bringt im Anschluss die Randy Thompson Band aus Clifton, Virginia auf die Bühne. Im Zentrum der Musik stehen hier Vater und Sohn mit der Gitarre, Bass und Schlagzeug gruppieren sich drumherum. Und auch diese Band wird einen ganz eigenen Sound in die Lindenhalle bringen, einen „elektrifizierten Country“, wie Hog sagt. „Da springt der Funke über“, ist er überzeugt. „Wir werden sicher einige Tänzer auf der Tanzfläche haben.“

Lockeres Ambiente

Die Bluegrass-und-Country-Nacht in Ehingen ist traditionell ein Konzert mit lockerem Ambiente, beschreibt es Friedrich Hog aus Obermarchtal, der zweiter Vorsitzender bei den Country Friends in Kötz ist. Es ist ein Konzert, bei dem man tanzen, aber genauso essen und trinken kann. Dafür wird es wieder eine spezielle Karte geben. Zum Tanzen animieren werden in der zweiten Pause auch die Virginia Line-Dancers auf der Bühne. Und am Ende des Konzerts werden wieder alle Musiker zusammenkommen, gemeinsam jammen und Lieder singen.

Die erste Ehinger Country-Nacht fand im März 1997, noch im kleinen Saal, statt. „130 Leute waren da, das war ein Erfolg“, erinnert sich Hog. Seit nun schon zehn Jahren steigt die Musiknacht im Großen Saal der Lindenhalle und zieht Countryliebhaber von nah und fern an. „Es kommen auch Leute aus dem Ausland“, so Hog.