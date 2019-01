Das hat das neue Programm der VHS Ehingen zu bieten

Das neue Programm der Volkshochschule Ehingen ist da. Das zugehörige Heft wurde 13400-mal gedruckt und wird am Mittwoch an alle Haushalte in der Stadt verteilt. Im Frühjahrsprogramm findet man unter den mehr als 250 Kursen einige neue und spannende Angebote – zum Beispiel einen Bollywood-Workshop.

„Es ist ein Programm, das in die Breite geht. Wir wollen für jeden etwas bieten“, sagt VHS-Leiter Peter Dunkl und betont: „Wir wollen aber auch in die Tiefe gehen.“ Bestes Beispiel dafür: die Seminarreihe „Was ist der Mensch?“, die die Möglichkeit bietet, vertieft über das Menschsein in seinen verschiedenen Facetten nachzudenken. Es ist die zweite Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde und dem Evangelischen Bildungswerk Alb-Donau. Drei Veranstaltungen beleuchten das Menschsein aus verschiedenen Perspektiven, sie können auch einzeln besucht werden. Und es wird auch Gelegenheit geben, rege über das Thema zu diskutieren.

Der VHS Ehingen ist immer wichtig, dass die Dinge auch erfahrbar werden. Peter Dunkl, VHS-Leiter

Über die Grundbegriffe des Menschseins geht es bei einer Führung im April durch das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren. Im Mai wird die Justizvollzugsanstalt Ravensburg besucht. Gemeinsam mit dem Gefängnisseelsorger wird darüber diskutiert, ob der Mensch gut oder böse ist, und inwiefern das vorherbestimmt ist. Unter freiem Himmel beim Jägerhof wird das Menschsein im Juni in der Natur schließlich über die Sinne erfahren. „Der VHS Ehingen ist immer wichtig, dass die Dinge auch erfahrbar werden“, betont Peter Dunkl.

Termin im Schlachthaus

Erfahren kann man im März auch, wie aus einer Sau Wurst gemacht wird. Metzgermeister Alexander Schaible zeigt an zwei Terminen im Schlachthaus Lauterach, wie das Fleisch zur Wurst verarbeitet wird. In der Parkanlage beim Groggensee kann man im Mai zudem erstmals gemeinsam Kugeln werfen und unter Anleitung eines Boule-Trainers an der Technik und Taktik des eigenen Boule-Spiels feilen. Erstmals führt eine Tänzerin aus Kalkutta zudem in den Bollywood- und den indischen Odissi-Tanz ein und zeigt mitreißende Choreografien zu faszinierenden Bollywood-Beats.

Neu im Gesundheitsbereich sind Kurse speziell für Frauen, zum Beispiel „Weiblichkeit entdecken“ im Mai, in dem es unter anderem darum geht, wie man die Zyklusphasen positiv beeinflussen kann.

„Wir können alles außer Hochdeutsch“, heißt ein Kurs mit Ludwig Dorner für Nicht-Schwaben über schwäbische Kultur und Sprache. „Die Idee ist, dass Ludwig Dorner Neubürgern die schwäbische Lebensart mit viel Humor vermittelt“, so Peter Dunkl. Eine Lesung mit Peter Fuchs gibt es am 13. März. „Glossen sind sein Metier“, erklärt Peter Dunkl. „Er betrachtet die Welt aus Sicht des Kaffeehausgängers.“

Simone Schulz aus Untermarchtal liest aus ihrem Hexenroman „Der blühende Richtpfahl zu Marchtal“. „Sie beschreibt darin, wie jemand zur Hexe gemacht wird, wie jemand plötzlich in Verruf gerät“, führt der VHS-Leiter aus. Zum zehnjährigen Bestehen der Ehinger Bibliothek Ungarische Literatur gibt es einen ungarischen Abend mit heiteren, selbstironischen Texten und der ungarischen Sängerin Kinga Dobay.

Ebenfalls um Musik geht es beim Multimedia-Vortrag des Musikjournalisten Christoph Wagner. Er zeichnet nach, wie der Rock und der Blues nach Schwaben kamen. Jim Kahr spielt dazu Live-Musik. Damit der Bezug zu Ehingen noch deutlicher wird, möchte die VHS auch Relikte aus den 1960er- und 70er-Jahren in einer kleinen Ausstellung zeigen. Wer noch etwa Plakate und Programme von Ehinger Rockkonzerten aus dieser Zeit hat, wird gebeten, sich bei der VHS zu melden.

Spannende Vorträge

Einen Vortrag zur Europa-Wahl hält Politikwissenschaftlerin Dagmar Neubert-Wirtz am 9. Mai im Franziskanerkloster. „Viele sagen, die Wahl ist eine Weichenstellung, ob Europa sich von innen auflöst oder nicht“, sagt VHS-Leiter Peter Dunkl. „Deshalb war uns das Thema sehr wichtig.“ Der Titel eines weiteren Vortrags der Politikwissenschaftlerin am 11. Juli wirft die Frage auf: „Politik ohne Parteien?“. Ebenfalls ein interessantes Thema vor dem Hintergrund der zurückliegenden Koalitionsverhandlungen und der schrumpfenden Volksparteien, erklärt Peter Dunkl. Die Referentin wird auch die Frage nach Alternativen zu Parteien behandeln.

In seinem Vortrag „Der Gsälzbär – eine bedrohte Art“ gibt Rolf Waldvogel Anmerkungen zur Diskussion um den Wert und Wandel des Dialekts. „Mundart wird manchmal als etwas, das rückständig ist, angesehen, aber auch als etwas, das mit Authentizität und Heimat zu tun hat“, erklärt der VHS-Leiter. „Rolf Waldvogel wird sich zwischen diesen beiden Polen bewegen.“

Mehr entdecken: VHS Ehingen stellt neues Programm vor