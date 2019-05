Das erwartet die Besucher beim Interim-Festival

Bereits am Sonntag, 23. Juni, wird um 11 Uhr in der Städtischen Galerie die Ausstellung „Kunstsphäre Alb“ eröffnet. Am Donnerstag, 27. Juni, wird um 17 Uhr das Gelände am Volksplatz eröffnet. Um 18 Uhr beginnt die Eröffnung im Zelt mit Traumtheater. Am Freitag, 28. Juni, sind Formationen und Musikprojekte der Ehinger Musikschule zu hören. Am Samstag, 29. Juni, gibt es ab 20 Uhr „Töne aus dem Blechlabor“. Zum Abschluss spielen am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr zwei Bands im Zelt. Alle weiteren Programmpunkte gibt es im Überblick unter www.interim-kulturhandlungen.de