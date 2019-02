Das erste Liederbuch in der Geschichte der Ehinger Fasnet

Die Narrenzunft Spritzenmuck hat am Freitagabend im Stadel der Ehinger Rose ihr erstes offizielles Fasnetsliederbuch vorgestellt. 15 ausgewählte Lieder über die Gruppen der Zunft und die Ehinger Fasnet sind darin enthalten. Natürlich wurde an diesem Abend auch mit der Kläpperles-Kapell gesungen.

Vom Kügele-Hoi-Marsch bis zum Ausheinlied gehen die Lieder, die im ersten Fasnetsliederbuch der Narrenzunft Spritzenmuck aufgelistet sind. „Wir sind in der Vergangenheit oft im Bus gesessen. Dann wurden Fasnetslieder angestimmt und viele kannten die Texte nicht“, sagt Zunftmeister Peter Kienle. So sei dann der Gedanke aufgekommen, ausgewählte Lieder von allen Gruppen der Zunft in ein Liederbuch zu packen.

Mehr entdecken: Großer Andrang beim Basteln der Narrenzunft Spritzenmuck

Viel los war beim Fasnetsbasteln. (Foto: kö)

Inspiriert wurde die Zunft dabei vom Buch, welches Sofia Ernst, Mitglied der Wideln Weiber, vor wenigen Jahren herausgebracht hat. „Ich bin immer wieder angesprochen worden, ob wir auch noch andere Bücher, vor allem ein Buch mit den Fasnetsliedern hätten“, sagt Narrenrätin Elke Johannsen, die dann das Projekt „Uns’re Eh’gner Fasnetslieder“ in Angriff genommen hat und mit Natalie Schick, Heike Jüngel, Sofia Ernst, Annette Braun und Ramona Birk schnell Mitstreiterinnen aus der eigen Zunft gefunden.

„Zu Beginn mussten wir entscheiden, welche Lieder in das Buch sollen, wie groß es gemacht wird und natürlich auch, wie es finanziert werden soll“, sagt Elke Johannsen. Herausgekommen ist nun ein kleines DIN-A-6-Taschenbuch, das perfekt auf die Fasnet mitgenommen werden kann. Natürlich sind in dem Buch die bekannten Ehinger Fasnetsklassiker wie „1850 so“ oder das „Matelied“ enthalten, aber auch nicht ganz so bekannte Lieder, die vor allem in den einzelnen Gruppen gesungen werden. So hat natürlich der Groggadäler seinen eigenen Song, genauso wie die Büttel und Krettwenweiber ein Lied zum Besten geben können. Ältere Narren werden sich vor allem darüber freuen, dass auch der Klassiker „Onser alte Stadthall“ den Weg in das kleine Ehinger Fasnetsliederbuch gefunden hat. Denn die vielen Geschichten, die von der „alda Stadthall“ während der Ehinger Fasnet erzählt werden, haben schon mythologischen Status. Dass „a Hex dr Ochsabuckel narutscht“ kann ebenso besungen werden, wie „Guck, da juckt a Kügele“ oder das „Dämonenlied“.

Beim gemütlichen Fasnetsliedersingen im Stadel der Ehinger Rose unterhielt die Kläpperles-Kapell natürlich – wie immer – grandios.

Mehr entdecken: Ehinger Fasnet trifft auf europäische Politik