Ehinger besuchen „The Länd“ in Dubai

Nach 2000 in Hannover und 2010 in Shanghai findet die Expo 2020 mit einem Jahr Verspätung noch bis zum 31. März in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) statt. Eine Gruppe des Reiseveranstalters Bottenschein aus Ehingen besuchte die nur alle fünf Jahre stattfindende Weltausstellung in Dubai. Ein besonderes Highlight war der VIP-Besuch des Baden-Württembergischen Pavillons „The Länd“.

Historisches Ereignis

Die Teilnahme Baden-Württembergs an der Expo in Dubai ist ein historisches Ereignis: Zum ersten Mal in seiner Geschichte präsentiert sich das Bundesland mit einem eigenen Pavillon auf einer Weltausstellung – als einziges deutsches Bundesland und als einzige Region unter mehr als 190 Nationen. Vorausgegangen war ein Teilnahmewettbewerb, bei dem Baden-Württemberg den Zuschlag bekam. Beworben haben sich unter anderem Kalifornien – die Auswahl fiel auf Baden-Württemberg, weil es die Region mit den zweithöchsten Ausgaben für die Forschung und Entwicklung ist und eine Region mit langen Traditionen, Erfindergeist und Kulturgütern.

Innovations- und Wirtschaftskraft

Das Baden-Württemberg Haus, initiiert von Unternehmen aus der Region und realisiert von der Baden-Württemberg Expo 2020 Dubai GmbH, verkörpert auf der Expo 2020 in Dubai den Innovations-, Wirtschafts-, Forschungs-, Tourismus- und Kulturstandort Baden-Württemberg.

Die Reisegäste von Bottenschein erhielten eine spezielle Führung und zum Abschluss gab es schwäbische Gerichte und heimischen Wein oder Bier. Auf der Expo gibt es mehr als 190 hochinteressante Länderpavillons, die den besten Ideen aus aller Welt gewidmet sind. Zu den Highlights zählt etwa der Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate von Santiago Calatrava, dessen Architektur an die Flügel eines Falken erinnert und der die Kultur der Emirate vorstellt.

Über 25 Millionen Besucher

Während der sechsmonatigen Weltausstellung werden über 25 Millionen Besucher erwartet. Vor vielen Pavillons bildeten sich lange Schlangen, die Wartezeiten waren oft bis zu einer Stunde. So war es für die Bottenschein-Gäste ein weiteres Highlight, dass auch der Besuch des Deutschland-Pavillons ohne Wartezeit organisiert worden war. Einhellig bescheinigten die Bottenschein Gäste, dass der Deutschland-Pavillon mit der beste auf der Ausstellung war.

Deutsche Nachhaltigkeit

Dem Edutainment verpflichtet und überraschend, haptisch ebenso wie digital zeigen die Exponate deutsche Innovationen und Lösungen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die Reisegäste waren bis spät abends auf dem Expo-Gelände, da die Lichtershows und die musikalischen Veranstaltungen und Konzerte weitere Highlights boten.

Insgesamt lässt sich Dubai die Expo über sieben Milliarden Euro kosten, um das 480 Hektar große Ausstellungsgelände zu errichten, welches über die neue Metro sehr gut angebunden ist.

Neben der Expo besuchte die Reisegruppe auch die anderen Highlights Dubais – so war eine Stadtführung, die Auffahrt auf den höchsten Turm der Welt den Burj Khalifa, eine abendliche Dinner-Schifffahrt auf dem Creek sowie eine Wüsten-Jeep-Safari und ein Ausflug nach Abu Dhabi Teil des Reiseprogrammes.