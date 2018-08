Das Erfolgsrezept einer langen Ehe

Dem Haus und Garten des Ehepaars Kneißle sieht man auf den ersten Blick die Pflege und die Zeit an, die die beiden dafür aufwenden – er im Garten, sie im Haus. „Wir haben jeden Tag zu tun und unsere Arbeit hält uns jung“, erzählten sie am Tag ihrer Diamantenen Hochzeit. Mit Nordic-Walking-Stöcken sind sie in ihrer freien Zeit gern im Wald rings um Ehingen unterwegs.

Vor 60 Jahren, am 29. August 1958, haben sie standesamtlich geheiratet, die kirchliche Trauung erfolgte einige Tage später in der Liebfrauenkirche. Diesen Tag will das Ehepaar mit seinen vier Kindern, deren Ehepartnern und zehn Enkelkindern zwischen sechs und 25 Jahren sowie den Gegenschwiegereltern feiern.

Hella Kneißle kam mit zwölf Jahren aus Ostpreußen aus der Nähe von Königsberg, über das zugefrorene Frische Haff ist ihre Familie geflohen, war erst in Dänemark und kam über Bayern 1949 nach Ehingen. „Wir waren damals hier nicht willkommen, aber manche Leute hatten auch ein Herz“, erinnerte sich Hella Kneißle. Bei einer Hochzeit in Öpfingen hat sich das Ehepaar kennengelernt. Sie hat gleich gewusst, „der muss es sein“. „Männer sind da nicht so schnell“, ergänzte Karl Kneißle lachend. Nach sechs Jahren haben sie dann in der Liebfrauenkirche geheiratet. „Flüchtling und evangelisch, das war nicht einfach, aber zum Glück hat sich das geändert“, erzählte sie aus den Anfängen des jungen Paares. Zuerst wohnten sie bei ihrer Mutter im Gries, im Elzengraben entstand in ganz viel Eigenarbeit das Haus, in dem das Ehepaar Kneißle heute noch wohnt. Ihre Mutter blieb bis zu deren Tod bei ihnen im Haus.

Die vielen Holzarbeiten im Haus, Holzdecken, Parkett und Einbauschränke zeigen: Hier war der gelernte Schreiner und Parkettleger Karl Kneißle am Werk. Später hat er im Autohaus seines Bruders Georg 35 Jahre lang Autos verkauft. Außer bei den Jahrgängern waren Kneißles in keinem Verein, „Sport betreiben wir selber“, lachte er und wies auf die Nordic-Walking-Touren hin. Jeden Morgen stehen sie gegen sieben Uhr auf und beginnen ihr Tagewerk im Haushalt und im Garten, beides ist wie geschleckt. „Wenn man sitzen bleibt, wird es gefährlich“, sagte Karl Kneißle. Zusammen gehen sie zum Einkaufen. Hella Kneißle kocht jeden Tag alles frisch, ein Sohn kommt regelmäßig zum Mittagessen.

Zu ihrem Ehrentag gratulierte auch Oberbürgermeister Alexander Baumann mit einem Geschenkkorb und überbrachte die Glückwünsche des Ministerpräsidenten. Auf die Frage, ob sie nochmal heiraten würden, lachten beide. „Ich habe das große Los gezogen“, sagte Hella Kneißle, er nickte zustimmend.