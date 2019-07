Das Ende einer Ära: Karl Traub blickt auf sein politisches Wirken zurück

Mit der Verleihung der goldenen Landkreismedaille ist am Dienstag eine politische Ära zu Ende gegangen. Nach 48 Jahren im Kreistag, 20 Jahren im baden-württembergischen Landtag und 42 Bürgermeister-Jahren hat Karl Traub mit dem Kreistagsmandat sein letztes politisches Amt abgegeben.

„Es ist schon ein großer Einschnitt“, sagt der 76-Jährige, „die politische Arbeit wird mir in Zukunft sicher fehlen und der Abschied aus dem Kreistag macht mich schon ein bisschen wehmütig. Mehr als mein Abschied vor drei Jahren aus dem Stuttgarter Landtag. Aber einmal muss endgültig Schluss sein.“

Endgültiges Aus über mehrere Jahre vorbereitet

Dieses endgültige Aus hat Karl Traub über mehrere Jahre vorbereitet. Nach und nach hat er seine Ämter abgegeben. So beendete er seine Bürgermeisterzeit nach 42 Jahren im Rathaus von Hausen am Bussen und 30 Jahre in Unterwachingen bereits 2009. „Damals nicht ganz freiwillig, sondern wegen eines neuen Gesetzes, das plötzlich Bürgermeistern verbot, im Landtag zu sitzen“, erinnert er sich.

48 Jahre, davon 36 Jahre als CDU-Fraktionsvorsitzender, sind genug Karl Traub

Sein Landtagsmandat gab Traub 2016 ab, als er nicht mehr für den hiesigen Wahlkreis kandidierte und als am 26. Mai die neuen Kreisräte gewählt wurden, stellte sich Karl Traub auch hier nicht mehr zur Wahl. „48 Jahre, davon 36 Jahre als CDU-Fraktionsvorsitzender, sind genug“, sagt er und erinnert sich bis heute ganz genau an seine Anfangsjahre im Kreistag des damals noch existierenden Altkreises Ehingen. „Ich wurde 1971 Kreisverordneter, so hieß das damals noch, und zum Jahresbeginn 1973 stand die Kreisreform an“, sagt Traub. Das sei keine schöne Zeit gewesen, erinnert er sich.

Der langjährige Kreisrat Karl Traub (Hausen am Bussen, CDU) ist nach 48 Jahren ununterbrochener Tätigkeit im Kreistag am Montag verabschiedet worden. Als besondere Auszeichnung des Landkreistages überreichte Landrat Heiner Scheffold (links) dem 78-Jährigen die Verdienstmedaille in Gold. (Foto: pm)

„Wir haben in einem enorm giftigen Klima für den Kreis Ehingen gekämpft und diesen Kampf schließlich verloren. Jeder hatte Angst, dass Ehingen völlig ausblutet und keiner wollte zum Kreis Biberach gehören. Da war Ulm schließlich das kleinere Übel, dem wir schweren Herzens, als es keine Alternative mehr gab, zugestimmt haben“, sagt er.

Mehr als zehn Jahre habe es damals gedauert, bis die Region „diesen riesigen Einschnitt“ verkraftet habe. In den Folgejahren habe er in seinen jeweiligen Ämtern „manchen Kampf ausgefochten“, um Positives für Ehingen und die Region zu erreichen, sagt er.

Verbleib des Finanzamtes in Ehingen und Ansiedlung dreier Kreisgymnasien

Der Verbleib des Finanzamts in Ehingen und die Ansiedlung der drei Kreisgymnasien in der großen Kreisstadt tragen genauso die Handschrift Karl Traubs, wie die Gesundheitszentren des Landkreises. „Ich konnte für viele Maßnahmen im Kreis die Türen öffnen und Kreispolitik hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil es da direkt um die Heimat und um die Menschen hier geht“, sagt Karl Traub.

Mein Wahlkreis war mein Ein und Alles und war mir immer wichtiger als politische Ämter in Stuttgart Karl Traub

Für die Menschen seines Wahlkreises hat er sich sehr gerne eingesetzt, hatte immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen und war sehr oft bei den verschiedensten Veranstaltungen in der Region unterwegs.

„Mein Wahlkreis war mein Ein und Alles und war mir immer wichtiger als politische Ämter in Stuttgart“, sagt er, „auch wenn ich dadurch zwischen Asselfingen und Emeringen oder zwischen Moosbeuren und Amstetten sehr viel unterwegs gewesen bin.“

Das politische Miteinander sei ihm immer am Herzen gelegen, sagt Karl Traub, „ich habe immer versucht, auszugleichen und in hitzigen Debatten abzumildern, weil es mir in erster Linie um die Sache für das Land, den Kreis und die Menschen, nicht um Parteipolitik, ging. Es bringt doch gar nichts, die Dinge mit Gewalt durchsetzen zu wollen. Mein Bestreben war es, immer gemeinsam die bestmöglichen Lösungen zu finden.“

Fünf Ministerpräsidenten und fünf Landräte

Fünf Ministerpräsidenten und fünf Landräte hat Karl Traub während seiner politischen Laufbahn erlebt. „Ganz sicher werde ich die politischen Vorgänge im Kreis und im Land weiter genau verfolgen“, sagt er. „Und wenn ich gefragt werde, sage ich meine Meinung. Ansonsten habe ich mir für den endgültigen Ruhestand neue Dinge vorgenommen.“

Karl Traub will sich in Zukunft mehr um seine acht Enkel kümmern, die alle in der Region wohnen und regelmäßig zu Besuch kommen. „Außerdem habe ich mir bereits nach meinem Weggang aus Stuttgart vorgenommen, meine vielen Unterlagen zu archivieren und mich der Geschichte meines Heimatdorfs Hausen zu widmen. Daraus ist bislang nichts geworden. Vielleicht klappt es ja jetzt“, sagt Karl Traub.