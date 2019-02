Das Ende der Fichte naht

Die Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm (FBG) feiert im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung am 15. Feburuar ihr zehnjähriges Bestehen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Wald in der Region rasant verändert. Umwelteinflüsse sorgen derzeit dafür, dass es dem Wald nicht gut geht.

„Der Wald wird sich verändern“, macht Manfred Jakob, Vorsitzender der FBG Alb-Donau-Ulm unumwunden deutlich. Gerade der trockene Sommer im vergangenen Jahr habe dem Wald enormen Schaden zugefügt – ein Schaden, der nicht mehr zu reparieren sei. „Die Schäden durch die Trockenheit sind extrem. Nicht nur bei den älteren Bäumen, sondern auch bei den ganz jungen“, sagt Manfred Jakob und betont: „90 Prozent der Pflanzungen, die im Frühjahr 2018 gemacht wurden, sind aufgrund der Trockenheit abgestorben. Ein irreparabler Schaden.“

2000 Privatwaldbesitzer

Insgesamt seien im Bereich der Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm, deren Einzugsgebiet den Altkreis Ehingen, die Stadt Ulm, Erbach bis Balzheim umfasst, rund 2000 Privatwaldbesitzer vorhanden, lediglich 185 davon sind Stand heute auch Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm.

„Wir haben uns am 12. Dezember 2009 gegründet, um eine gemeinsame Interessensvertretung für Privatwaldbesitzer zu haben. Die Gründungsversammlung fand damals im Allmendinger Sportheim statt“, erinnert sich Manfred Jakob als Mann der ersten Stunde. Nach mehreren Geschäftsführerwechseln in der Startphase der FBG Alb-Donau-Ulm ist seit dem Jahr 2011 Alwin Menz für die Geschäftsführung verantwortlich – ein Mann, der als Privatwaldbesitzer mit der Materie bestens vertraut ist.

Ein wesentlicher Faktor der FBG Alb-Donau-Ulm ist der Holzverkauf aus den Privatwäldern heraus. „Bis Mitte des Jahres 2018 war der Holzpreis sehr profitabel, danach sind die Preise für den Festmeter extrem gefallen“, sagt Alwin Menz. So habe beispielsweise ein Festmeter Fichtenholz im Rekordjahr 2014 noch 102 Euro gebracht, mittlerweile liege der Preis zwischen 70 und 75 Euro für den Festmeter, wie Menz erklärt.

Das Holz aus den Privatwäldern der FBG Alb-Donau-Ulm werde in einem Umkreis von 50 bis 60 Kilometer verkauft. „Der Großteil wird zu Bauholz verarbeitet, viel wird auch für Holzhackschnitzel gebraucht“, sagt Menz. Die größte Nachfrage auf dem Markt sei immer noch nach Fichte, ein Baum, der auch den Privatwaldbesitzern am meisten Ertrag bringe und deswegen auch als Brotbaum bezeichnet wird.

Wir müssen unbedingt das Klima in den Griff bekommen. Manfred Jakob, Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm

„Es sieht aber perspektivisch schlecht aus für die Fichte“, sagt Waldbesitzer Hermann Rechtsteiner, der in der hiesigen Region die Douglasie als Baum der Zukunft sieht. „Wir müssen unbedingt das Klima in den Griff bekommen. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die Waldbestände in der Region immer mehr weg von der Fichte gehen werden“, betont Manfred Jakob, der über diese Entwicklung alles andere als froh ist.

Betrachtet man das Gebiet der Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm, teilt sich der Wald zu je einem Drittel in Privatwald, Kommunalwald und Staatswald auf. „Wir haben seit unserer Gründung im Jahr 2009 insgesamt 39 000 Festmeter Holz verkaufen können“, erklärt Geschäftsführer Alwin Menz, dem es zusammen mit seinem Vorsitzenden Manfred Jakob und Hermann Rechtsteiner ein Anliegen ist, weitaus mehr private Waldbesitzer für die Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm zu begeistern. „Viele haben einen Wald und können ihn nicht oder nicht mehr bewirtschaften. Da sind wir der richtige Ansprechpartner, weil wir das dann durch fortswirtschaftliche Lohnunternehmen organisieren können“, macht Manfred Jakonb deutlich. Dabei geht es auch um die sogenannten Pflegeverträge für die Wälder.

Weitere Probleme sehen die Waldbesitzer zudem auf sich zukommen. „Wassermangel, Schädlinge wie der Borkenkäfer und schlechtere Böden bereiten uns Sorge“, sagt Alwin Menz und Vorsitzender Manfred Jakob wünscht sich für den Wald „einfach vier normale Jahreszeiten.“