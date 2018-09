Das Ehrenamt steht im Fokus

Zum Auftakt der Woche des bürgerschaftlichen Engagements in Ehingen hat Oberbürgermeister Alexander Baumann am Dienstagabend das Ehrenamt in Ehingen gelobt. Passend dazu wurden im Bürgerhaus Oberschaffnei die Gewinner des Postkartenwettbewerbs unter dem Motto „Engagement macht stark“ ausgezeichnet.

„Wir stellen heute Abend das in den Mittelpunkt, was in Ehingen gelebt wird – und zwar das Ehrenamt“, machte Oberbürgermeister Alexander Baumann gleich zu Beginn der Veranstaltung deutlich. Eine Woche lang werden nun in Ehingen Menschen in den Mittelpunkt gestellt, die durch ihre ehrenamtliche und selbstlose Arbeit anderen Menschen helfen und ihnen zur Seite stehen. „Diese Woche soll mit ihren Aktionen auch dazu dienen, weitere Helfer zu begeistern. Dafür gibt es viele Schnupperangebote“, erklärte Baumann. Denn das Ehrenamt, so das Stadtoberhaupt, erfordere vor allem Zeit, Lust, Nerven und Ausdauer. „Aber es bringt vor allem Erfüllung und Freude“, so Baumann, der sagt: „Durch das Ehrenamt wird unsere Gesellschaft lebendiger und warm. Und in Zeiten wie diesen ist das umso wichtiger und muss umso höher bewertet werden.“

Deswegen stelle Baumann auch mit „großer Zufriedenheit“ fest, dass das Ehrenamt in der Großen Kreisstadt Ehingen ein fester Bestandteil des städtischen Lebens ist. „Das Ehrenamt ist ein großes Kapital in unserer Stadt“, so der Oberbürgermeister.

Für Ursula von Helldorff, Integrationsbeauftragte der Stadt Ehingen, hat sich indes die Arbeit im Ehrenamt in den vergangenen Jahren verändert. „Früher haben sich die Menschen über Jahrzehnte hinweg für eine Sache ehrenamtlich engagiert. Heute gibt es auch die Möglichkeit, sich in kurzen Projekten zu engagieren.“

Eines dieser kleinen Projekte war dann auch im Vorfeld der Woche des bürgerschaftlichen Engagements das Postkartenprojekt des Netzwerks Ehrenamt. „Angeschrieben wurden Schulen, Kinder- und Jugendgruppen. Ziel war es, den Slogan ,Engagement macht stark’ kreativ umzusetzen. Unser Ziel war es, Motive für Postkarten zu bekommen und ein Motiv für ein großflächiges Plakat auszuwählen“, erklärte Gudrun Reuther, Sprecherin des Netzwerks Ehrenamt. Und mehr als 80 Einsendungen hat die Jury, bestehend aus Jürgen Joos, Personalchef des Liebherr-Werks Ehingen, Künstlerin Heidi Moll, Künstler Volker Sonntag, Bürgermeister Sebastian Wolf und Fotograf Herbert Geiger, bekommen.

„Ehrenamtliche Arbeit der Menschen ist das Wesentliche in unserer Gesellschaft. Ehrenamt bedeutet eine Menge“, erklärte dann auch Jürgen Joos als Sprecher der Jury. Gerade als Personalchef des Ehinger Liebherr-Werks sei Joos täglich mit Dingen wie Leistung, Effizienz und Schnelligkeit konfrontiert. „Wenn wir aber nur nach diesen Werten leben würden, bricht unsere Gesellschaft auseinander. Das Ehrenamt ist der Leim, der alles zusammenhält“, betonte Joos und erntete viel Applaus dafür.

Sieben Werke wurden dann am Dienstagabend speziell ausgezeichnet, unter anderem das Kunstwerk des Kinderschutzbundes, das nun in den sogenannten City-Light-Aufsteller am Eingang der Stadt Ehingen für die Woche des bürgerschaftlichen Engagements wirbt. Die Postkarten gibt es in zahlreichen Geschäften der Innenstadt und natürlich auch im Ehinger Rathaus.

Für den musikalischen Rahmen bei der Eröffnung zur Woche des bürgerschaftlichen Engagements haben Volker Frank und sein Ensemble gesorgt.