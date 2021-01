Das Ehinger Silvesterbaby heißt Lejla

Das Silvesterbaby in Ehingen ist am letzten Tag des Jahres 2020 um 10.27 Uhr zur Welt gekommen. Lejla Basic war bei ihrer Geburt 3660 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß. Sie ist das 703. Baby, das in diesem Jahr in der Frauenklinik des Alb-Donau Klinikums Ehingen geboren wurde. Dr. (Syr) Marwan Hamwi sowie Hebamme Elke Schreier halfen Mutter Valerija bei der Entbindung ihrer Tochter.

Zweite Tochter

Lejla ist die zweite Tochter der Familie Basic. Ihre ein Jahr ältere Schwester konnte Lejla erst nach ihrer Rückkehr nach Hause kennenlernen. Die jetzt große Schwester hat ihre Mama so sehr vermisst, dass die Familie auf Videotelefonate verzichtet hat, um es dem Mädchen nicht noch schwerer zu machen. Deshalb hat sich Valerija Basic sehr gefreut, als sie am 2. Januar zurück nach Schelklingen konnte, wo die Familie wohnt. Da hat die Familie nun ganz viel Zeit, den Nachwuchs kennenzulernen und als Familie zusammenzuwachsen.

Gute Erfahrungen

Die Nähe zu ihrem Wohnort und die guten Erfahrungen von anderen Paaren haben dazu geführt, dass sich Jens und Valerija Basic für die Frauenklinik Ehingen als Geburtsort ihrer zweiten Tochter entschieden haben. Und die haben sich bei ihrem Aufenthalt auch bestätigt. Trotz der aktuell geltenden Einschränkungen durch die Coronapandemie hat sich die Mutter in der Frauenklinik gut aufgehoben und umsorgt gefühlt.

Hauptsache gesund

Sowohl bei der Geburt als auch danach auf der Wochenstation waren alle sehr nett und hilfsbereit, betont Valerija Basic beim Fototermin. Für sie spielt es keine Rolle, dass ihre Tochter das Silvesterbaby geworden ist. Hauptsache, Lejla ist gesund, sagt sie lächelnd.